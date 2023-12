Utafiti Mpya Unaonyesha Fataki Zinaathiri Hasi Uhamaji wa Ndege

Utafiti wa hivi majuzi wa kimataifa ulioongozwa na watafiti katika Chuo Kikuu cha Amsterdam umeangazia athari mbaya za fataki kwa idadi ya ndege wakati wa sherehe za Mkesha wa Mwaka Mpya. Utafiti huo, uliopewa jina la "Fireworks Disturbance Across Bird Communities" na kuchapishwa katika jarida la Frontiers in Ecology and the Environment, unatoa wito wa kuanzishwa kwa maeneo makubwa yasiyo na fataki duniani kote.

Utafiti ulitumia data kutoka kwa rada za hali ya hewa na hesabu za ndege ili kuchanganua majibu ya ndege ya mara moja katika kukabiliana na fataki. Watafiti waligundua kuwa matumizi makubwa ya fataki katika Mkesha wa Mwaka Mpya huathiri ndege hadi umbali wa kilomita 10. Athari hutamkwa zaidi ndani ya kilomita tano za kwanza, lakini bado kuna ndege wengi zaidi wanaoruka ndani ya eneo la kilomita 10 ikilinganishwa na usiku wa kawaida.

Uchunguzi huo ulionyesha kwamba ndege wakubwa zaidi, kama vile bata bukini, bata na shakwe, huathiriwa hasa na fataki. Ndege hawa huruka katika miinuko ya ajabu kwa saa kadhaa baada ya fataki kuanza, jambo ambalo linaweza kusababisha hatari kama vile kukabiliwa na hali mbaya ya hewa au ajali kutokana na hofu.

Matokeo ya fataki kwa idadi ya ndege ni ya juu sana nchini Uholanzi, ambapo 62% ya ndege wote wanaishi ndani ya eneo la kilomita 2.5 la maeneo yanayokaliwa. Hii huleta changamoto kwa ndege wakati wa miezi ya baridi kali wakati kuhifadhi nishati ni muhimu.

Ili kupunguza athari hizi mbaya, watafiti wanapendekeza kutekeleza maeneo yasiyo na fataki na kupunguza matumizi ya fataki zenye sauti kubwa na za kulipuka. Wanapendekeza kuchunguza njia mbadala kama vile maonyesho ya ndege zisizo na rubani au fataki za mapambo bila milipuko ya sauti ili kupunguza usumbufu kwa idadi ya ndege.

Mbali na athari kwa ndege wanaohama, inafaa kuzingatia athari za jumla za fataki kwa wanyamapori. Ingawa utafiti huu ulilenga idadi ya ndege, wanyama wengine, wakiwemo mbwa na wanyama vipenzi, wanaweza pia kupata kiwewe na dhiki kutokana na kelele kubwa zinazohusishwa na maonyesho ya fataki.

Utekelezaji wa hatua za kupunguza athari mbaya za fataki kwa wanyamapori kunaweza kusababisha sherehe zinazowajibika zaidi kwa mazingira huku kukiendelea kudumisha ari ya furaha na sherehe.