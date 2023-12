Ugunduzi Mpya: Darubini ya HARAKA ya Uchina Inafichua Orodha Kubwa ya Vyanzo vya HI

By

Watafiti wa China wamefanya ugunduzi mkubwa kwa msaada wa Darubini ya Redio ya Aperture Spherical Radio ya China ya mita mia tano (FAST). Wameunda katalogi kubwa zaidi ya ubora wa juu ya vyanzo vya hidrojeni isiyo na upande (HI) zaidi ya Galaxy yetu. Mafanikio haya yamevuka kwa mbali hali ya sasa ya maarifa katika suala la wingi na ubora.

Mradi huu unaojulikana kama FAST All Sky HI Survey (FASHI), ulichukua muda wa miaka mitatu tu kukamilika, kuanzia Agosti 2020 hadi Juni 2023. Utafiti huu ulihusisha takriban digrii 7,600 za angani, na kufichua vyanzo vya ajabu vya HI 41,741. Saizi hii kubwa ya sampuli inawakilisha hatua kubwa mbele katika kuelewa muundo na muundo wa galaksi.

Hidrojeni, kipengele kingi zaidi katika ulimwengu, ina jukumu muhimu katika malezi na mageuzi ya galaksi. Ndani ya galaksi za diski, HI hutumika kama sehemu muhimu ya kati ya nyota. Kwa kuorodhesha idadi kubwa ya vyanzo vya HI, wanasayansi hupata maarifa muhimu kuhusu mienendo na sifa za galaksi.

FAST, pamoja na unyeti wake wa ajabu na azimio, imeonekana kuwa chombo chenye nguvu kwa uchunguzi huu. Ikilinganishwa na tafiti za awali za HI, FAST inatoa mwonekano wa hali ya juu na azimio la anga, ufikiaji mpana, na ubora wa data unaotegemewa zaidi. Uwezo wake huwezesha ugunduzi wa ishara dhaifu na dhaifu za HI ambazo hapo awali hazikuweza kufikiwa na watafiti.

Timu ya utafiti inayoendesha mradi huu wa msingi imeshiriki kwa ukarimu data ya uchunguzi iliyopatikana na FAST na watafiti duniani kote. Data hii ina uwezo mkubwa wa kushughulikia maswali mbalimbali ya kiastrophysical, ikiwa ni pamoja na asili ya mada nyeusi, kuwepo kwa galaksi hafifu zisizojulikana, pamoja na muundo na mageuzi ya anga.

Matokeo ya uchunguzi huu mkubwa yamechapishwa katika jarida maarufu la SAYANSI YA CHINA Fizikia, Mechanics na Astronomia. Wachangiaji wa utafiti huo ni pamoja na watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Guizhou, Taasisi ya Kitaifa ya Uchunguzi wa Astronomia chini ya Chuo cha Sayansi cha China, na Chuo Kikuu cha Peking.

Tangu kuzinduliwa rasmi mnamo Januari 11, 2020, FAST imejidhihirisha kama darubini kubwa zaidi ya redio ya sahani moja ulimwenguni. Ikiwa na eneo la mapokezi sawa na viwanja 30 vya kawaida vya soka, uwezo wake unaendelea kushangaza jumuiya ya wanasayansi. Imewekwa katika eneo lenye kina kirefu na la duara la karst katika Mkoa wa Guizhou, Kusini-Magharibi mwa Uchina, FAST inasimama kama mwanga wa kujitolea kwa China kusukuma mipaka ya utafiti wa unajimu.