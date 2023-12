Sayari Mpya Inachangamoto Uelewa wa Jadi wa Malezi ya Sayari

Watafiti katika Chuo Kikuu cha Penn State wamefanya ugunduzi wa kushangaza ambao unapinga nadharia zilizopo kuhusu jinsi sayari zinavyoundwa. Timu imepata sayari iliyopewa jina la LHS 3154b, ambayo ni zaidi ya mara 13 ya ukubwa wa Dunia, inayozunguka nyota iitwayo LHS 3154 ambayo ni ndogo na baridi zaidi kuliko Jua letu.

Uwiano wa wingi kati ya LHS 3154b na nyota yake mwenyeji ni kubwa zaidi ya mara 100 ya Dunia na Jua, na kuifanya kuwa sayari kubwa zaidi kuwahi kugunduliwa inayozunguka nyota kibete ya ultracool. Ugunduzi huu umewaacha wanasayansi wa sayari wakishangaa, kwani unapingana na mifano ya sasa ya uundaji wa vitu vya angani.

Suvrath Mahadevan, Profesa wa Verne M. Willaman wa Astronomia na Astrofizikia katika Jimbo la Penn, alionyesha kushangazwa na ugunduzi huo. Alisema, "Hatungetarajia sayari nzito kama hii karibu na nyota ya chini sana kuwepo."

Nadharia za jadi zinapendekeza kwamba baada ya kuunda nyota, gesi na vumbi vinavyoizunguka hujilimbikiza na kuunda diski ya protoplanetary, ambayo hatimaye husababisha kuundwa kwa sayari kwa muda mrefu. Hata hivyo, diski inayozunguka LHS 3154 haina misa dhabiti ya kutosha kusaidia uundaji wa sayari kama LHS 3154b.

Timu ya watafiti ilitumia Kitafutaji cha Sayari ya Eneo linaloweza Kukaa (HPF), taswira maalumu ya unajimu iliyotengenezwa katika Jimbo la Penn, kufanya ugunduzi huu muhimu. HPF imeundwa kutambua sayari zinazozunguka nyota baridi ambazo zina uwezekano wa kuwa na maji kimiminika.

Kugundua sayari zinazozunguka nyota baridi ni rahisi zaidi kuliko zile zinazozunguka nyota kama Jua letu kwa sababu ukaribu wa sayari na nyota zao baridi huzalisha ishara zinazoweza kutambulika kwa urahisi zaidi katika mwonekano wao. Mahadevan alilinganisha jambo hili na kuwa karibu na moto wa kambi ili kupokea joto lake.

Ugunduzi wa LHS 3154b umetoa fursa ya kipekee ya kujaribu nadharia zilizopo za malezi ya sayari. Mahadevan alisema, "Hivi ndivyo tulivyounda HPF kufanya, kugundua jinsi nyota zinazojulikana zaidi kwenye gala yetu zinaunda sayari - na kupata sayari hizo."

Ugunduzi huu muhimu unasisitiza kiasi kikubwa ambacho bado hakijulikani kuhusu ulimwengu na kuwapa changamoto wanasayansi kutathmini upya uelewa wao wa michakato changamano ya malezi ya sayari.

