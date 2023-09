The Untold Story om USA:s första kvinnliga astronauter: bryta barriärer och nå nya höjder

I "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" utforskar Loren Grush sex extraordinära kvinnors resa som krossade glastaket i den mansdominerade världen av rymdutforskning. Grush utmanar den rådande berättelsen om vita mansdominans i rymdkapplöpningen och lyfter fram de betydande bidragen från dessa kvinnor, som var en del av NASA:s första klass som inkluderade kvinnor.

Grush fokuserar på livet för Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon och Shannon Lucid. Dessa kvinnor gick med i NASA:s astronautkår 1978 och var fast beslutna att nå höjder som tidigare var förbjudna för dem.

"The Six" ger en inblick i deras motivation och tvekan, och ger insikter i de ögonblick då varje kvinna insåg att hon kunde ansöka om att bli astronaut. Grush beskriver deras urvalsprocess som ett viktigt steg mot mångfald, även om klassen fortfarande till övervägande del bestod av vita män.

Boken konfronterar också de utmaningar som dessa kvinnor ställdes inför, inklusive sexistisk uppmärksamhet i media, chauvinistiska spekulationer om romantik och sex i rymden, och kampen för att balansera privatliv och yrkesliv. Grush ger exempel på deras motståndskraft och beslutsamhet inför motgångar, som Rides kamp för att skydda hennes integritet och mentala hälsa mitt i medias granskning.

"The Six" belyser också de avgörande rollerna som spelas av mästare för mångfald inom och utanför NASA. Ruth Bates Harris, en NASA-anställd, kritiserade djärvt byrån för dess brist på mångfald. Mercury 13, en grupp kvinnor som genomgick rigorösa tester i början av 1960-talet för att bevisa att de kunde vara astronauter, får också erkännande.

Grush inkorporerar astronauternas dagliga upplevelser och avslöjar de överraskande vardagliga aspekterna av deras arbete. De testade rymddräkter, manövrerade robotarmar och navigerade i komplexiteten i att arbeta med manliga kollegor som visade pinup-kalendrar på sina kontorsdörrar.

Även om boken inte saknar fara och tragedi, betonar Grush modet och uthålligheten som överskrider kön och ras. Challenger-katastrofen tjänar som en nykter påminnelse om riskerna med utforskning av rymden och det ultimata offret som Resnik gjorde.

Med noggrann forskning och fängslande berättande utökar "The Six" vår förståelse av rymdkapplöpningen och utmanar traditionella föreställningar om vem som kan tillhöra "hela mänsklighetens familj".

