Från och med den här veckan kommer invånare i New York City att behöva betala lite extra för sitt sug efter hamburgare på kvällen via Uber Eats. Den populära matleveranstjänsten inför en avgift på 2 USD som svar på stadens nya minimilönekrav för leveransarbetare. Flytten kommer efter ett misslyckat juridiskt försök från Uber och andra appleveranstjänster att utmana lagen.

New York City blev först i landet att fastställa en lägsta lönesats för app-baserade restaurangmatleveransarbetare i juli. Tidigare ansågs dessa arbetare vara oberoende entreprenörer och omfattades inte av arbetsskydd, inklusive minimilön. Enligt en rapport från NYC Department of Consumer and Worker Protection, innan minimilönen implementerades, tjänade leveransapparbetare i staden $11.12 per timme med tips efter utgifter.

Uber, Grubhub och DoorDash lämnade in en stämningsansökan mot staden för att blockera de nya lönekraven, med argumentet att det skulle öka kostnaderna för beställningar för konsumenterna. Deras rättsliga överklagan avvisades dock av domare Nicholas Moyne vid New York State Supreme Court och bifölls av en appellationsdomstol.

Medan Ubers leveranstjänst rapporterade en vinstmarginal på 18.2 % under tredje kvartalet, upplevde andra appleveranstjänster som DoorDash en nettoförlust på 75 miljoner dollar. De ekonomiska resultaten för dessa leveransplattformar varierar kraftigt.

Utöver den nya leveransavgiften kan Uber Eats-kunder i New York City nu bara dricka efter att beställningen har levererats. Den garanterade minimilönen upprätthålls, och leveransarbetare som får lägre lön får mellanskillnaden varje torsdag.

Även om denna nya avgift kan göra vissa nattätare besvikna, är det ett steg mot en rättvis kompensation för leveransarbetare. Minimilönen säkerställer att dessa arbetare inte kämpar för att klara sig när de betjänar stadens hungriga invånare.