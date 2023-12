Ellies efternamn avslöjas äntligen i The Last of Us Part 2 Remastrad

I en efterlängtad remastrad version av The Last of Us Part 2, som ska släppas den 19 januari 2024, har en spännande upptäckt gjorts angående spelets huvudperson, Ellie. Originalspelet lämnade fansen i spänning om Ellies efternamn, men det har äntligen bekräftats i den remastrade utgåvan.

När han bläddrade igenom en trailer för det nya roguelike-läget såg en Reddit-användare vid namn tomdurnell en liten detalj som fångade deras uppmärksamhet. Det var en namnskylt på Ellies rymddräkt, knappt synlig men läsbar som "E. Williams." Denna upptäckt markerar den första bekräftelsen i spelet på Ellies fullständiga namn.

Intressant nog hade Naughty Dog, utvecklaren av The Last of Us Part 2, tidigare avslöjat Ellies efternamn genom intervjuer med co-president Neil Druckmann och i designdokument och den japanska spelmanualen. Detta är dock första gången som det faktiskt har visats i själva spelet.

Den remastrade versionen av spelet introducerar det rogueliknande No Return-läget, där spelare kan slåss genom vågor av fiender över olika kartor samtidigt som de gradvis blir kraftfullare. Som en bonus kommer Ellies rymddräkt att finnas tillgänglig som en kostym i det här läget, vilket gör att spelare kan njuta av lite kreativ frihet med karaktärsanpassning.

The Last of Us Part 2: Remastered tar inte bara spelet till PlayStation 5 utan innehåller också flera ytterligare funktioner. Dessa inkluderar tre förlorade nivåer med utvecklarkommentarer, gratis gitarrspel, grafiska förbättringar, DualSense-integration och mer. Spelare som redan äger spelet på PlayStation 4 kan uppgradera till PlayStation 5-versionen för en liten avgift.

Fans av The Last of Us-serien kan äntligen sätta stopp för spekulationerna kring Ellies efternamn. Med den kommande releasen av den remastrade versionen kommer spelare att få en chans att gräva djupare in i Ellies värld och upptäcka nya aspekter av hennes karaktär.