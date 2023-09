Starfield: Hur man förbättrar FPS-prestanda på PC med Nvidia GPU:er

Starfield, det mycket efterlängtade spelet från utvecklaren Bethesda, har tagit tv-spelsgemenskapen med storm. Med sin enorma värld och detaljerade städer är det inte konstigt att spelare är entusiastiska över att dyka in i detta sci-fi RPG. Vissa spelare har dock uttryckt oro över spelets prestanda, särskilt på PC med Nvidia GPU:er.

Som standard körs Starfield på Xbox Series X|S med 30 bilder per sekund, vilket kan vara en besvikelse för spelare som föredrar smidigare spel. På PC kan det vara inkonsekvent att uppnå en stabil 60fps för tillfället.

Lyckligtvis erbjuder en guide som delas av en Nexusmods-användare vid namn Okhayko en potentiell lösning. Guiden föreslår att man aktiverar PCI express-tekniken som kallas Resizable BAR (Base Address Register) för Nvidia-ägare. Denna teknik gör att CPU:n kan komma åt GPU:s minne mer effektivt, vilket kan resultera i förbättrad prestanda.

För att aktivera Resizable BAR måste Nvidia-användare ladda ner Nvidia Profile Inspector och göra följande ändringar i programvaran:

1. Välj Starfield i profilens nedrullningsbara meny.

2. Navigera till avsnitt 5.

3. Ställ in rBAR-funktionen på aktiverad.

4. Ställ in rBAR-alternativen på 0x00000001.

5. Ställ in rBAR-storleksgränsen till 0x0000000040000000.

6. Klicka på "Apply Changes" längst upp till höger.

Att implementera dessa förändringar kan ge en boost till spelets prestanda, särskilt för spelare med RTX 30-seriens GPU:er. Det är värt att notera att Nvidia förväntas släppa drivrutinsuppdateringar inom en snar framtid för att optimera Starfield-spelet.

För närvarande erbjuder den här guiden en möjlig lösning för spelare som vill ha en stabil 60fps-upplevelse. När spelet fortsätter att utvecklas och uppdateringar släpps, är det troligt att prestandan kommer att förbättras ytterligare.

Starfield är tillgängligt nu för PC och Xbox Series X|S, och kan spelas utan extra kostnad för Xbox Game Pass-prenumeranter.

Källor:

– [Källtitel](source.com)

– [Källtitel](source.com)