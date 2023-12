Den bestående effekten av "The Sopranos" på TV

Under 25 år har "The Sopranos" cementerat sin status som en av de mest inflytelserika tv-serierna genom tiderna. Från premiären i januari 1999 har showen fängslat publiken med sin grymma skildring av North Jersey mob-familjen och dess komplexa karaktärer. Och trots det föränderliga landskapet för streaming av innehåll, fortsätter "The Sopranos" att locka nya generationer av fans.

Enligt Steven Gorelick, chef för New Jersey Motion Picture and Television Commission, var programmet en ikon och en spelomvandlare. "The Sopranos" revolutionerade tv och lämnade inget utrymme för debatt. Gorelick betonar att skaparen David Chases skildring av New Jersey som en karaktär i sig var en unik och banbrytande aspekt av showen. Även efter 25 år finns det fortfarande gott om platser i New Jersey som visades i "The Sopranos" och som kan besökas av fans idag.

Gorelick berömmer Chases uppmärksamhet på detaljer när det gällde att korrekt referera till New Jersey. Som infödd i delstaten var Chase mycket stolt över att presentera det tillstånd han kände och växte upp i. Denna äkthet fick genklang hos publiken och bidrog till showens varaktiga popularitet.

Men "The Sopranos" var mer än ett kriminaldrama. Den grävde in i teman som lojalitet, trohet, familjerelationer och mental hälsa. Gorelick noterar att många aktuella TV-program och streamingtjänster har påverkats av de banbrytande metoderna i "The Sopranos", som omfattade ett filmliknande tillvägagångssätt, som bröt bort från traditionella TV-programformat.

Effekten av "The Sopranos" sträcker sig bortom själva showen. Gorelick tror att det förebådade framtiden för den blomstrande verksamheten med shower och filmer inspelade i New Jersey. Statens tillgångar, inklusive en begåvad pool av individer och olika inspelningsplatser, har gjort det till en attraktiv destination för filmskapare. Dessutom har New Jerseys skattelättnadsprogram ytterligare förbättrat dess attraktivitet som skjutplats.

När vi ser tillbaka på de senaste 25 åren är det tydligt att "The Sopranos" förblir en betydande och älskad del av tv-historien. Dess inflytande på mediet och dess kulturella inverkan är obestridliga, sätter en ny standard för berättande och förändrar TV-landskapet för alltid.