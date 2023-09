För ett år sedan började Well+Being-desk på The Washington Post sitt uppdrag att ge vetenskapsbaserade råd för optimal hälsa. Med fokus på att vårda kropp, sinne och relationer har skrivbordet syftat till att ge läsarna möjlighet att göra välgrundade val om sin hälsa. Som ett firande av denna milstolpe har ett urval av deras bästa råd för att leva bra varje dag tagits fram.

Ett sådant råd utmanar tanken att 10,000 60 steg per dag är den gyllene standarden för fysisk aktivitet. Gretchen Reynolds, krönikören bakom "Your Move", menar att det inte finns något magiskt med just detta nummer. Ny forskning visar att för individer under 8,000 år kan de största fördelarna erhållas med dagliga stegräkningar som sträcker sig från cirka 10,000 60 till 6,000 8,000. För de över XNUMX år var tröskeln något lägre, med den sweet spot för minskad dödlighetsrisk som föll mellan XNUMX XNUMX och XNUMX XNUMX steg.

I ljuset av denna uppenbarelse erbjuder Well+Being sju tips för stegräknare. Dessa tips syftar till att hjälpa individer att spåra sina steg effektivt och införliva mer fysisk aktivitet i deras dagliga liv. Förslag inkluderar att sätta upp uppnåbara mål, gradvis öka antalet steg och använda teknik som stegräknare eller träningsspårare. Genom att följa dessa rekommendationer kan individer optimera sitt fysiska välbefinnande utan att känna sig överväldigade av ett högt stegräkningsmål.

Det är viktigt att komma ihåg att välbefinnande omfattar mer än bara fysisk hälsa. Genom att prioritera holistisk välbefinnande och göra välgrundade val baserade på vetenskapliga bevis kan individer leva tillfredsställande och balanserade liv. The Well+Being-desk på The Washington Post fortsätter att tillhandahålla artiklar och råd för att stödja läsarna i att uppnå detta mål.

källa:

The Washington Post – Well+Being Desk