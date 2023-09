De senaste insikterna om AWS re:Invent 2023, Streaming Platforms och Arm's IPO

By

I en värld av teknologihändelser närmar sig AWS re:Invent 2023 med stormsteg, och theCUBEs branschanalytiker John Furrier förutspår att det kommer att finnas en del spännande utvecklingar på gång. Furrier förväntar sig ett fokus på högpresterande datorer, GPU-stöd och en tydligare databerättelse från AWS. Men han undrar också över framtiden för ekosystemet kring AWS och om det kan nå nya höjder. Furrier har varit kritisk till Amazons intäktsgenerering av sitt ekosystem vid dessa händelser tidigare.

När det kommer till streamingplattformar tror Furrier att nyckeln till framgång ligger i integration och eliminering av kontextbyte. Han föreslår att den plattform som bäst kan integreras med faktureringssystem och ge en sömlös användarupplevelse kommer att ha övertaget. Furrier diskuterar också den senaste intervjun han hade med CISO från Prime Video och lyfter fram dess betydelse i AWS Startup Showcase.

Diskussionen övergår sedan till Arms börsintroduktionsplaner. Arm Holdings PLC, en brittisk chipdesigner, siktar på att samla in nästan 4.87 miljarder dollar i sin kommande börsnotering på New York Stock Exchange. Analytikern Albie Amankona från det globala analysföretaget Third Bridge uttryckte oro över Arms förmåga att dra nytta av den nuvarande trenden för AI, eftersom en stor del av Arms intäkter kommer från mobila enheter. Furrier och hans medanalytiker Dave Vellante håller dock inte med om detta perspektiv. De tror att Arms arkitekturer kommer att dominera AI-inferencing vid kanten, eftersom det är ett område där Arm har en framträdande närvaro.

Vellante tar också upp riskerna med RISC-V, en alternativ arkitektur, och hävdar att Arm har ett betydande försprång gentemot sina konkurrenter. Även om Arms tillväxt kanske inte är exponentiell, berömmer Vellante dess lågkostnads- och högpresterande plattform som sannolikt kommer att säkra dess dominans på marknaden.

Sammantaget berör diskussionerna i CUBE Podcast det kommande AWS re:Invent-evenemanget, vikten av integration och användarupplevelse i streamingplattformar, och potentialen hos Arms arkitekturer i AI-landskapet.

Källor:

– theCUBE Podcast