Nvidias nya paketerbjudande: A Gamer's Dream Come True

Nvidia, den ledande tillverkaren av grafikkort, har precis tillkännagivit ett spännande tidsbegränsat paketavtal som säkerligen kommer att glädja spelare överallt. När du köper ett grafikkort i GeForce RTX 40-serien kan du nu njuta av prenumerationer till ett värde av $60 på två fantastiska speltjänster – GeForce Now och Xbox Game Pass. Detta erbjudande är exklusivt för produktstacken i RTX 40-serien, som inkluderar de kraftfulla GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti och 4060.

Xbox Game Pass, en av de mest populära spelprenumerationstjänsterna på marknaden, ger tillgång till ett enormt bibliotek med över 100 PC-spel. Från storsäljande titlar som Starfield och Forza Horizon 5 till älskade serier som Halo-serien, det finns något för varje spelentusiast. Dessutom får prenumeranter också tillgång till EA Play, en annan spelprenumerationstjänst som erbjuder en rad EA-titlar som Battlefield, Need For Speed ​​och Crysis-serien, tillsammans med begränsade testperioder för nysläppta spel som Jedi: Survivor och EA Sports WRC.

Samtidigt är GeForce Now Nvidias molnspelsströmningstjänst som gör att du kan spela PC-spel sömlöst på olika enheter. Oavsett om du föredrar spel på din PC, bärbara dator, surfplatta, telefon, konsol, handdator eller till och med din TV, har GeForce Now dig täckt. Det tidsbegränsade paketet inkluderar ett 3-månaders prioriterat abonnemang på GeForce Now, vilket ger dig tillgång till en RTX-aktiverad rigg och prioriterad serveråtkomst för snabbare och smidigare spel.

Med ett bibliotek med över 1500 spelbara spel ser GeForce Now till att du aldrig får slut på spännande titlar att välja mellan. Det enda kravet är att äga eller hyra spelet från stödda PC-spelbibliotek som Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA eller GoG.

Missa inte denna otroliga möjlighet! Nvidia-paketet är tillgängligt nu till den 8 januari 2024, så se till att ta ditt föredragna grafikkort i RTX 40-serien och njut av en uppslukande spelupplevelse som aldrig förr.

FAQ

1. Vad är Nvidia-paketet?

Nvidia-paketet erbjuder $60 i prenumerationer på GeForce Now och Xbox Game Pass när du köper ett grafikkort i GeForce RTX 40-serien.

2. Vilka spel ingår i Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass ger tillgång till en mängd olika PC-spel, inklusive populära titlar som Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal och Halo-serien. Dessutom får prenumeranter tillgång till EA Play, med spel från serierna Battlefield, Need For Speed ​​och Crysis.

3. Vad är GeForce Now?

GeForce Now är Nvidias molnspelsströmningstjänst som låter dig spela PC-spel på flera enheter, inklusive datorer, bärbara datorer, surfplattor, telefoner, spelkonsoler, handdatorer och TV-apparater. Det tidsbegränsade paketet inkluderar ett 3-månaders prioriterat abonnemang på GeForce Now, vilket ger tillgång till en RTX-aktiverad rigg och prioriterad serveråtkomst.

4. Hur många spel är tillgängliga på GeForce Now?

GeForce Now har ett omfattande bibliotek med över 1500 spelbara spel. Det är dock viktigt att notera att du måste äga eller hyra spelet från PC-spelbibliotek som stöds, såsom Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA eller GoG.

5. Tills när är Nvidia-paketet tillgängligt?

Nvidia-paketet är tillgängligt under en begränsad tid och upphör den 8 januari 2024. Se till att dra nytta av det här erbjudandet så länge det varar!