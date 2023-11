Ny upptäckt: Lucy Spacecraft avslöjar ett binärt asteroidsystem

By

NASA:s rymdfarkost Lucy, på sitt uppdrag att utforska de trojanska asteroider som är associerade med Jupiter, gjorde en spännande upptäckt under sin första förbiflygning av en asteroid. När rymdfarkosten flög förbi asteroiden som heter Dinkinesh, tog den bilder som avslöjade en annan liten asteroid som kretsade runt den större, vilket gjorde den till ett binärt asteroidsystem.

Namnet Dinkinesh, som betyder "fantastiskt" på amhariska språket, visade sig vara passande när teamet bakom Lucy-uppdraget uttryckte sin spänning. Detta oväntade fynd har ökat Lucys turräkning från de planerade sju asteroiderna till elva, inklusive två trojanska månar och denna nyupptäckta satellit.

Detta binära asteroidsystem delar vissa likheter med Didymos- och Dimorphos-systemet, som besöktes av olika NASA-rymdfarkoster. Faktum är att NASA:s DART-uppdrag avsiktligt rammade in i Dimorphos i september 2022 för att testa en jordförsvarsplan. Det finns dock "intressanta skillnader" värda att undersöka, enligt Lucy-projektforskaren Keith Noll.

Under förbiflygningen zoomade Lucy förbi Dinkinesh med en hastighet av 10,000 270 mph från ett avstånd av cirka 0.15 miles ovanför asteroiden. Rymdfarkostens Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) kamera tog otroligt detaljerade bilder av asteroidparet. Baserat på dessa bilder uppskattade teamet Dinkinesh till att vara en halv mil bred, med den mindre asteroiden som mätte cirka XNUMX miles.

Förutom denna spännande upptäckt fungerade Lucys förbiflygning som ett test under flygningen av rymdfarkostens terminalspårningssystem. De första resultaten indikerar att spårningssystemet fungerade som avsett, även när det stod inför ett mer utmanande mål än väntat.

Under nästa vecka kommer teamet att fortsätta att analysera data som samlats in under förbiflygningen. Lucys nästa förbiflygning är planerad till 2025 när den närmar sig asteroiden Donaldjohanson, och lovar ytterligare insikter i asteroidernas fascinerande värld.

FAQ

Vad betyder det att en asteroid är binär?

När en asteroid är binär betyder det att det finns två asteroider i nära omloppsbana runt varandra. Den mindre asteroiden kretsar runt den större och bildar ett binärt system.

Vad är syftet med NASA:s rymdfarkostuppdrag Lucy?

Rymdfarkosten Lucy har som uppdrag att utforska de trojanska asteroiderna, som är föremål som delar Jupiters bana runt solen. Genom att studera dessa asteroider hoppas forskare få insikter i solsystemets tidiga bildande.

Hur upptäckte Lucy den binära asteroiden?

Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) kamera tog detaljerade bilder av asteroidparet under förbiflygningen. Dessa bilder avslöjade närvaron av en mindre asteroid som kretsar kring den större, vilket indikerar ett binärt system.

Vad är några likheter mellan Dinkinesh binära system och Didymos och Dimorphos system?

Båda binära systemen involverar en större asteroid med en mindre i omloppsbana. Men det finns också anmärkningsvärda skillnader som forskarna tycker är spännande och planerar att undersöka vidare.

När kommer Lucys nästa förbiflygning?

Lucys nästa förbiflygning är planerad till 2025 när den närmar sig asteroiden Donaldjohanson.