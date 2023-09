Den överraskande upptäckten av en ny typ av månbävning

By

Forskare har gjort en anmärkningsvärd upptäckt i sin studie av månbävningar. När Apollo-astronauter placerade seismometrar på månens yta fann de att månen upplever månbävningar, liknande hur jorden upplever jordbävningar. Dessa månbävningar finns i fyra olika typer: djupa, grunda, termiska och de som orsakas av meteoritnedslag. En nyligen genomförd analys av termiska jordbävningsdata som registrerats av instrument från Apollo 17-uppdraget har dock avslöjat en femte typ av månbävning som tidigare var okänd.

Under Apollo 17-uppdraget kalibrerades tre seismometrar för att registrera termiska jordbävningar på månen. Dessa enheter samlade in data från oktober 1976 till maj 1977. Termiska skalv uppstår på grund av extrema temperaturförändringar när månen övergår från dag till natt, från 250 grader Fahrenheit (121 grader Celsius) till -208 grader Fahrenheit (-133 grader Celsius).

Med hjälp av sofistikerade tekniker, inklusive maskininlärning, granskade forskare från California Institute of Technology om data. De upptäckte att termiska skalv inträffar regelbundet under dagen, men de hittade också ytterligare skakningar som inte var relaterade till de termiska skalven. Dessa nya skalv inträffade bara på morgonen.

För att fastställa källan till dessa mystiska skalv, blev forskare förvånade över att finna att de härstammade från Apollo 17-månlandarbasen. Varje morgon, när landerbasen värms upp av solen, expanderar den och vibrerar, vilket orsakar skalven. Dessa skalv inträffar med anmärkningsvärd regelbundenhet och inträffar var femte till var sjätte minut under en period av fem till sju jordtimmar.

Även om dessa månbävningar kanske inte förekommer naturligt, bidrar de fortfarande till vår förståelse av månens seismiska aktivitet. Denna kunskap är avgörande för framtida månutveckling.

Forskarna betonar vikten av att studera befintliga data för att designa experiment och uppdrag som kan svara på rätt frågor om månen. Månen är den enda himlakroppen, förutom jorden, som har flera seismometrar på sin yta, vilket ger en unik möjlighet att studera en annan planetkropp på djupet.

Under de senaste månaderna har ett nytt seismiskt instrument kallat Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) utplacerats på månen av Indiens Chandrayaan 3 Lander. Den lyckades registrera en naturlig månbävning den 26 augusti 2023, även om den exakta källan till skalvet fortfarande är under utredning.

Ytterligare forskning om månens seismiska aktivitet kommer att hjälpa forskare att kartlägga månens krater under ytan och söka efter avlagringar. Dessutom, genom att placera seismometrar i permanent skuggade områden på månens sydpol, kan forskare potentiellt upptäcka vattenis fångad under ytan, eftersom seismiska vågor färdas långsammare genom vattnet.

Resultaten av denna studie publicerades i Journal of Geophysical Research – Planets den 5 september.

