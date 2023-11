Ny artikel: Xbox's promotional Push för Call of Duty: Modern Warfare III

By

Xbox-användare möttes av en framstående reklam idag, som uppmuntrade dem att köpa Call of Duty: Modern Warfare III, den senaste delen i den populära spelserien. Startskärmen, som dök upp när konsolen slogs på, har väckt blandade reaktioner bland spelare.

Medan vissa Xbox-fans uttryckte sin entusiasm över den nya kampanjen och ivrigt tog till sig annonsen, var andra mindre entusiastiska. "Det här är dumt. Jag spelar inte Call of Duty; Jag köpte aldrig Call of Duty. Jag borde inte slå på min Xbox och det första jag ser är ett tillägg till ett spel, eller något för den delen, säger en missnöjd användare.

Jämförelser gjordes med en liknande kampanj för Starfield, ett annat efterlängtat spel, som fick en kort splash screen-behandling under lanseringen i september. Det väcktes oro över den potentiella påträngningen av sådan reklampraxis framöver.

"Jag tror inte att det är så stor sak om det är ett evenemang eller en förstapartsrelease, men jag kan se varför folk inte skulle gilla det," inlevde en annan användare.

IGN kontaktade Xbox för kommentar men fick inget svar i skrivande stund.

Utöver startskärmen erbjuder Xbox också en nedladdningsbar dynamisk bakgrund med den älskade karaktären Captain Price från Call of Duty-serien.

Denna reklamframgång från Xbox för Call of Duty: Modern Warfare III kommer i kölvattnet av Microsofts nyligen förvärvade Activision Blizzard för en svindlande summa av 69 miljarder dollar. Medan PlayStations marknadsföringsavtal för Call of Duty sträcker sig till 2024, har Xboxs nya ägande inte hindrat dem från att aktivt marknadsföra deras förvärv av kronjuvel.

Call of Duty: Modern Warfare III kommer att släppas i etapper, med början med tidig tillgång till kampanjen den 2 november för förbeställda kunder. Spelet kommer att fortsätta handlingen från Modern Warfare II och introducera nya element som Open Combat Missions, med multiplayer som blir tillgängligt den 10 november.

FAQ:

F: Vad är Call of Duty: Modern Warfare III?

S: Call of Duty: Modern Warfare III är ett mycket populärt videospel och den senaste delen i Call of Duty-serien.

F: Är Call of Duty: Modern Warfare III tillgänglig på Xbox?

S: Ja, Call of Duty: Modern Warfare III finns på Xbox, tillsammans med andra plattformar.

F: Vad är en startskärm?

S: En startskärm är en bild eller annons som visas när en dator- eller konsolapplikation startas.

F: När kommer Call of Duty: Modern Warfare III att släppas?

S: Tidig tillgång till kampanjen började den 2 november 2022, och multiplayer blev tillgänglig den 10 november 2022.

F: Hur mycket köpte Microsoft Activision Blizzard för?

S: Microsoft förvärvade Activision Blizzard för 69 miljarder dollar.

