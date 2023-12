TV Networks Broadcast High-stakes rättegång mot George Floyds död

By

Amerikanska nyhetskonsumenter kan nu ställa in flera TV-nätverk för att följa rättegången mot den tidigare Minneapolis-polisen Derek Chauvin, som anklagas för George Floyds död. Rättegången började på måndagen med kraftfulla videofilmer som visar Chauvin trycka sitt knä mot Floyds hals. Videon, som blev viral i maj förra året, väckte en global konversation om rasistiska orättvisor. Nätverk som ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News Channel, MSNBC och andra sände inledningsargumenten live i rätten. Vissa nätverk varnade tittarna för känsligheten hos innehållet de skulle se. De stora sändningsnätverken och Fox News tappade direktsändning efter öppningsargumenten, medan HLN, Black News Channel, Law & Crime och CourtTV lovar att ge full täckning av alla argument. Strömningstjänster som CBSN planerar att erbjuda fullständig täckning och dirigera tittare från Hulu och Amazon till deras streamingplattform. Rättegången fungerar som en sällsynt möjlighet för specialnätverk och streamingtjänster att öka tittarsiffran. Rättegången har kallats "Chauvin-rättegången" av de flesta nätverk, medan andra har använt varianter som "The Death of George Floyd Murder Trial." Rättegången förväntas följas noga av publik som är intresserade av frågor om social rättvisa.