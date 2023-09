Apple introducerar nya iCloud+ lagringsnivåer: 6TB och 12TB

Apple överraskade nyligen sin publik med tillkännagivandet av två nya nivåer för sitt molnlagringsabonnemang, iCloud+. De här nya prenumerationsplanerna är främst riktade till fotografer och filmskapare som behöver gott om lagringsutrymme för sitt innehåll. Avtäckningen fick dånande applåder från publiken, vilket tyder på en stark efterfrågan på ökad lagringskapacitet.

Under den nuvarande prisstrukturen erbjuder iCloud+ prenumeranter 50 GB för $0.99 per månad, 200GB för $2.99 per månad och 2TB för $9.99 per månad. Med introduktionen av 6TB- och 12TB-planerna kan användare nu lagra betydligt större mängder data. Även om genomsnittskonsumenten kanske inte behöver så stor lagringskapacitet, kommer professionella fotografer och filmskapare som använder de senaste iPhone 15-modellerna med förbättrade kameramöjligheter att finna dessa planer extremt värdefulla.

Även om Apple inte har avslöjat den exakta prissättningen för de nya lagringsnivåerna, kan vi göra en välgrundad gissning baserat på de befintliga priserna. Det är troligt att 6TB-prenumerationen inte kommer att kosta mer än $30 per månad, medan 12TB-nivån bör ligga runt $60 per månad. Som jämförelse är Googles lagringsplaner för 5 TB och 10 TB data prissatta till $24.99 respektive $49.99 per månad, vilket visar liknande prispunkter.

Utöver den ökade lagringskapaciteten kommer iCloud+-prenumeranter att fortsätta att njuta av de befintliga sekretessfunktionerna, inklusive Hide My Email och Private Relay. Dessa funktioner syftar till att skydda användardata och säkerställa en säker surfupplevelse. Med iCloud+ som erbjuder både utökad lagring och förbättrad integritet, fortsätter Apple att erbjuda en omfattande och pålitlig molnlagringstjänst till sina användare.

