Omvandla varmluft till dricksvatten: ett nytt genombrott inom vattenskörd

Forskare vid University of Texas i Austin har gjort betydande framsteg i strävan att skapa en lösning för vattenbrist. I sin senaste forskning, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, har de utvecklat en molekylärt framställd hydrogel som kan extrahera rent dricksvatten från varm luft med enbart solenergi.

Hydrogelen gör att vatten kan extraheras snabbt och effektivt från atmosfären, även i temperaturer så höga som 104 grader Fahrenheit, vilket gör den lämplig för områden som upplever överskottsvärme och begränsad tillgång till rent vatten. Med denna teknik skulle individer kunna hämta vatten helt enkelt genom att placera en enhet utomhus, utan behov av ytterligare energiförbrukning.

Hydrogelen kan producera mellan 3.5 och 7 kilo vatten per kilo gelmaterial, beroende på fuktighetsnivåer. Det som skiljer den här forskningen åt är hydrogelens anpassningsförmåga till mikrogeler, vilket avsevärt förbättrar hastigheten och effektiviteten för vattenupptagning och frigöring. Genom att omvandla hydrogelen till partiklar i mikrostorlek har forskarna utvecklat en mycket effektiv sorbent som avsevärt kan öka vattenproduktionen genom flera dagliga cykler.

Att skala upp tekniken är nästa viktiga steg. Forskarna avser att omvandla sina resultat till en billig, bärbar lösning för att skapa rent dricksvatten som kan användas över hela världen. Denna utveckling kan vara livsförändrande för befolkningar som saknar grundläggande tillgång till rent vatten, som i Etiopien, där nästan 60 % av befolkningen står inför denna utmaning.

Framtida planer för tekniken inkluderar att optimera konstruktionen av mikrogelerna för att ytterligare förbättra effektiviteten. Forskarna undersöker också användningen av organiska material för att minska produktionskostnaderna. Det kvarstår dock utmaningar med att skala upp sorbentproduktionen och säkerställa produktens hållbarhet. Dessutom pågår ansträngningar för att skapa bärbara versioner av enheten för olika applikationsscenarier.

Detta genombrott har potential att ge en ledstjärna av hopp för regioner som drabbats av vattenbrist. Möjligheten att förvandla varm luft till dricksvatten med hjälp av solenergi tar oss ett steg närmare en hållbar lösning som kan lindra problem med vattenbrist över hela världen.

källa:

Proceedings of the National Academy of Sciences