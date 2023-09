Hur Davina McCall ser yngre ut än någonsin

By

Davina McCall är känd för sitt ungdomliga utseende och obestridliga energi, och många undrar hur hon lyckas se yngre ut än någonsin. Trots att Davina varit i allmänhetens ögon i nästan 30 år, verkar Davina åldras baklänges.

En av hennes hemligheter för att trotsa åldern är hennes hudvårdsrutin. Davina håller det relativt enkelt och använder prisvärda produkter som kan hittas i stormarknader och stora butiker. Hon svär vid Garniers Micellar-vatten för att rengöra och ta bort smink försiktigt. Hon följer detta med en ansiktsvatten från Dr Frances Prenna Jones som heter Formula 2006, som är idealisk för hennes feta hy. Hennes hudvårdsritual kompletteras med Garniers "lyxiga" Ultra-lift nattkräm och SPF50 solskyddsmedel.

När det kommer till smink föredrar Davina en naturlig look. Hon använder ofta produkter från Trinny Woodalls sortiment, Trinny London, inklusive deras BFF De-Stress-kräm för lätt täckning. Basic mascara, Cliniques Chubby stick-läppstift och en touch av rouge kompletterar hennes fräscha look.

Davinas läckra hår har blivit en varumärkesdel av hennes image. Hon färgar sina lås själv hemma och låter aldrig håret lufttorka, utan väljer en föning med en bra borste.

Fitness spelar en betydande roll i Davinas ungdomliga utseende. Hon förespråkar regelbunden motion och tror att det är nyckeln till ungdomar. Davina införlivar en mängd olika aktiviteter i sin rutin, såsom raska hundpromenader, löpturer, pilates, boxningsklasser och styrketräning. Hon har till och med tio minuters armträning tillgängliga på sin hemsida.

Davina följer en sockerfri diet, vilket bidrar till hennes allmänna hälsa. Hon har övervunnit tidigare kamper med anorexi och missbruk och prioriterar nu sitt välbefinnande.

Sammanfattningsvis inkluderar Davina McCalls anti-aging hemligheter en krångelfri hudvårdsrutin, naturlig makeup, välstylat hår, regelbunden träning och en sockerfri diet. Hennes engagemang för att ta hand om sig själv inifrån och ut är det som gör att hon ser yngre ut än någonsin.

