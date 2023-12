Tidigare byggnadsinspektör arresterad i samband med större narkotikamisshandel

By

En före detta byggnadsinspektör från Hartford, Connecticut, har gripits för sin påstådda inblandning i en drogbyst på flera miljoner dollar på en pizzeria i New York. Alexander Samboy, 45, har tillsammans med två andra personer anklagats för att ha smugglat kokain, fentanyl, heroin och andra droger till ett värde av cirka 4 miljoner dollar från en pizzeria i Bronx.

Specialagent Frank Tarentino från Drug Enforcement Administrations division i New York beskrev beslaget som ett av de största han sett i området på senare tid. Övervakning utförd av DEA och New York Police Department avslöjade att Samboy ertappades när han lämnade Bronx Pizza-butiken med en ryggsäck den 19 oktober. Ryggsäcken beslagtogs senare under ett trafikstopp och visade sig innehålla 5 kg kokain.

Staden Hartford bekräftade Samboys anställning som stadsbyggnadsinspektör, men han sa upp sig från sin tjänst efter att ha blivit åtalad. Detta avslöjande har väckt oro för eventuellt missbruk av skattebetalarnas pengar och har väckt frågor om alla andra olagliga aktiviteter som sker bakom kulisserna.

Journalister försökte nå Samboy på hans listade adress i Berlin, men en kvinna som svarade på dörren uppgav att han inte bodde där. Myndigheter från både NYPD och DEA ​​har uppgett att deras utredning av narkotikaoperationen pågår och avgör om ytterligare personer var inblandade.

