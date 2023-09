By

Utgivaren Aniplex har tillkännagett ett nytt brädspelsliknande spel med titeln Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! för Nintendo Switch. Detta spel kommer att släppas 2024 och är baserat på den enormt populära anime- och mangaserien Demon Slayer. Men för närvarande kommer den bara att finnas tillgänglig i Japan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! följer franchisens första videospelsanpassning, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, som lanserades 2021 och kom till Nintendo Switch 2022. Medan detaljer om Mezase! Saikyou Taishi! är för närvarande begränsade, tillkännagivandetrailern och den officiella Demon Slayer-webbplatsen ger glimtar av vad spelare kan förvänta sig.

Till skillnad från den tidigare fightingspelsanpassningen, Mezase! Saikyou Taishi! verkar vara mer fokuserad på en brädspelsliknande upplevelse, som potentiellt hämtar inspiration från den populära Mario Party-serien. Även om specifik spelmekanik inte har avslöjats, kan fans av Demon Slayer förutse en uppslukande och engagerande upplevelse som liknar det väl mottagna fightingspelet.

Även om en westernversion inte har bekräftats, finns det hopp om att fans utanför Japan också kommer att få möjligheten att njuta av Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Både Demon Slayer-entusiaster kan dela med sig av sin spänning och förväntan inför spelet i kommentarerna.

