Cyberpunk 2077 Update 2.1 introducerar känslomässiga referenser, nya funktioner

I en överraskande twist ger den senaste uppdateringen för Cyberpunk 2077, med titeln Update 2.1, inte bara nya funktioner utan också uppriktiga referenser som drar i hjärtat av fansen. CD Projekt Red, studion bakom spelet, har inkluderat en förödande nick till den populära animeserien "Cyberpunk: Edgerunners", vilket gör att spelarna både skrattar och gråter.

Ett av de mest spännande tilläggen till spelet är inkluderingen av romantiska partnerhäng. Huvudjobbet i samband med dessa möten heter det passande namnet "I Really Want to Stay At Your House", vilket är en direkt referens till den känslomässiga låten av Rosa Walton och Hallie Coggins. Den här låten har funnits i spelet sedan den släpptes men fick betydande popularitet efter succén med "Cyberpunk: Edgerunners" i september 2022.

Inkluderandet av låten och dess koppling till känslomässiga ögonblick i anime-serien har slagit an hos spelarna. Fans på Reddit uttryckte blandade känslor, med en användare, ZawanShin87, som medgav att de inte kunde njuta fullt ut av de romantiska dansscenerna eftersom de både skrattade och grät. En annan användare, IGR777, nämnde hur namnet på uppdraget väckte deprimerande minnen. Lord9witdafye förklarade humoristiskt sin avsikt att rymma med Panam, en karaktär i spelet, vilket indikerar effekten av dessa känslomässiga referenser.

Uppdateringen kommer dock också med flera spännande tillägg utöver de romantiska mötena. Uppdatering 2.1 introducerar ett mycket efterfrågat tunnelbanesystem, ny motorcykelmekanik och inkluderar till och med den ökända sorgliga Keanu Reeves-memen. CD Projekt Red har detaljerat de fullständiga patch-anteckningarna inför releasen, som sammanföll med lanseringen av Ultimate Edition av Cyberpunk 2077 den 5 december.

Den här uppdateringen markerar en viktig milstolpe för spelet, eftersom det är den sista stora uppdateringen i Cyberpunk 2077:s oroliga historia. CD Projekt Red, efter en rörig lansering, har lyckats vinna tillbaka kärleken och stödet från sina fans, uppenbart genom deras uppskattning för de noggrant utformade referenserna och inkluderingen av länge efterfrågade funktioner.

Sammanfattningsvis förbättrar Cyberpunk 2077 Update 2.1 inte bara spelet med nya funktioner utan fångar också spelarnas känslor genom uppriktiga referenser till en älskad animeserie. CD Projekt Red fortsätter att tillgodose önskemålen från sin fanbas, vinna tillbaka deras stöd och banar väg för en ljusare framtid för Cyberpunk 2077.