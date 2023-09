Cyberattack på MGM Resorts orsakar störningar för kunder

By

Kunder på MGM Resorts har upplevt problem med spelautomater och online rumsbokningssystem efter en cyberattack mot den populära kasino- och hotelljätten. Medan vissa system stängdes av på grund av cybersäkerhetsproblemet, uppgav MGM Resorts att dess faciliteter förblev i drift. Kunder rapporterade olika problem, som felaktiga digitala nycklar som ledde till att de gick in i fel rum. Vissa individer tog till sociala medier för att klaga på inställda bokningar, oförmåga att checka in, göra kortbetalningar eller logga in på sina MGM-konton.

Som svar på incidenten inledde MGM Resorts en utredning med hjälp av externa cybersäkerhetsexperter. De underrättade också brottsbekämpande myndigheter och vidtog omedelbara åtgärder för att skydda sina system och data genom att stänga av vissa system. Bolagets utredning pågår för närvarande för att fastställa arten och omfattningen av cyberattacken. Trots attacken förblir orternas restauranger, underhållning och spelfaciliteter i drift, och gästerna kan fortfarande komma åt sina hotellrum med hjälp från receptionen.

Men företagets huvudwebbplats är för närvarande otillgänglig, vilket omdirigerar kunderna att kontakta dem via telefon eller tredjepartswebbplatser. MGM Resorts äger en mängd olika hotell och kasinon över hela USA, inklusive välkända platser i Las Vegas. Detta markerar den andra cybersäkerhetsincidenten för företaget, med ett tidigare intrång som inträffade 2019 då hackare stal över 10 miljoner kundregister. Det är för närvarande osäkert om liknande data har äventyrats i den aktuella cyberattacken.

Källor: BBC News

Definitioner: Cyberattack – ett försök att få obehörig åtkomst till datorsystem eller nätverk, vanligtvis med avsikten att störa eller stjäla data.