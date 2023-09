Crash Team Rumble Säsong 2: Nya kartor, läge, hjälte och Battle Pass

By

Crash Team Rumble säsong 2 har kommit med spännande nya tillägg till spelet. Spelare kan förvänta sig nya kartor, ett nytt läge, en ny hjälte och ett helt nytt stridspass. Den senaste uppdateringen ger en ny version av spelet, vilket ger nya sätt att spela och oändligt roligt för Crash-fans.

En av de stora höjdpunkterna i säsong 2 är introduktionen av Party Mode. Denna co-op-remix för 4 spelare erbjuder en paus från konkurrenskraftiga matcher och låter spelare varva ner. Det består av 5 distinkta minispelsrundor, var och en med sina egna utmaningar. Lagarbete är avgörande eftersom spelare måste arbeta tillsammans för att utföra uppgifter och samla in klockor för att öka sin återstående tid. Att bemästra varje Party Mode Wave kan till och med låsa upp en hemlig Boss Wave, vilket sätter Crash-veteranernas färdigheter på det ultimata testet.

Party Mode-rundorna har olika typer av spel. I Speed ​​Run tävlar spelare genom hastighetsplattor samtidigt som de undviker faror som stötfångare och nitrolådor. Vad är Cookin? kräver att spelare samlar in specifika ingredienser och lägger till dem i en kruka som reser runt på kartan. Get Lit utmanar spelare att använda ett ljus för att tända lyktor utspridda runt ett torn innan tiden rinner ut. I Dig It söker spelare efter begravda ben och sätter ihop dem i mitten för att avslöja ett helt skelett. Slutligen, Balloon Bounce, som släpps senare i säsong 2, ger spelare i uppdrag att hoppa över ballonger för att få poäng.

Dessutom introducerar säsong 2 en ny hjälte som heter Ripto. Denna karaktär, som kommer från Spyro-universumet, svingar en spira och besitter dödliga och kraftfulla besvärjelser. Riptos förmågor inkluderar att skjuta upp eldklot, framkalla blixtar och skapa tsunamivågor. Skickliga spelare kan kombinera dessa förmågor för att släppa lös förödande kombinationer. Ripto kommer att finnas tillgänglig senare under säsongen.

För att komplettera de nya spelfunktionerna erbjuder säsong 2 två nya kartor: Waste Deep och Jazz Junction. Waste Deep tar spelare till farliga kloaker fyllda med Cortex experiment, medan Jazz Junction är en livlig nattkarta med en jazzig atmosfär. Varje karta erbjuder sina egna unika utmaningar och överraskningar.

Slutligen kommer säsong 2 med ett 100-tiers Battle Pass, som ger spelarna chansen att låsa upp nya skins, kosmetika, musik och mer. Battle Pass kan förvärvas genom Crash Team Rumble Deluxe Edition eller köpas separat.

Crash Team Rumble säsong 2 är nu live och ger en mängd spännande innehåll till spelet. Oavsett om du är ett fan av intensiv konkurrens eller samarbetsspel, har den här uppdateringen något för alla Crash-entusiaster. Missa inte action!

