Historiska Odessa Foundation firar 200-årsjubileum av tidlös juldikt

Historic Odessa Foundation i Delaware firar 200-årsjubileet av den klassiska juldikten "Account of A Visit from St. Nicholas". För att få liv i den älskade dikten har den ideella organisationen kurerat en specialutställning som kommer att vara öppen under hela december månad.

Verkställande direktör Deborah Buckson berättade att traditionen att skapa en årlig utställning baserad på litteratur började eftersom familjerna som ägde byggnaderna som bevarats av stiftelsen var kväkare som inte firade jul. För att omfamna semesterandan beslutade stiftelsen att skapa uppslukande upplevelser som lyfter fram olika litterära verk varje år.

Biträdande intendent Brian Miller ägnar nästan ett helt år åt att undersöka, leta igenom gårdsförsäljning och samla in tillfälliga donationer till utställningarna. Han förklarade att laget väljer berömda rader från "Redovisning av ett besök från St. Nicholas" och sedan återskapar scener i varje rum som relaterar till historien. Miller jämförde upplevelsen med att gå igenom bokens sidor.

Mittpunkten i tvåhundraårsfirandet kommer att vara utställningen "Redovisning av ett besök från St. Nicholas" som ligger i Corbit & Sharp House i Odessa. Besökare kommer att få möjlighet att uppleva diktens magi under hela december månad. För att uppmärksamma 200-årsjubileet av diktens utgivning kommer en särskild uppläsning av dikten att hållas den 23 december.

För mer information om utställningen, inklusive öppettider, kan intresserade besöka Historic Odessa Foundations webbplats. Missa inte detta unika tillfälle att fördjupa dig i den tidlösa charmen hos en klassisk juldikt.