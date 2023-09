Pokémon Go: Mankey Can Be Shiny!

By

Sammanfattning:

I Pokémon Go har spelarna möjlighet att möta grisapan Pokémon, Mankey, i det vilda. Den spännande nyheten är att Mankey också kan vara glänsande! Det betyder att spelare har en chans att fånga en glänsande version av denna Pokémon, som har en annan färg än den vanliga. Tillsammans med Mankey kan dess evolution, Primeape, också vara glänsande.

Med den potentiella introduktionen av Annihilape, den slutliga utvecklingen av Mankey och Primeape från Pokémon Scarlet och Violet, rekommenderas det att börja samla Mankey-godis i väntan på denna utveckling. De tidiga släppen av Paldean Pokémon i Pokémon Go tyder på att Annihilape kan komma att gå med i listan snart.

Den blanka hastigheten för Mankey i Pokémon Go är ungefär en av 500, enligt forskning utförd av The Silph Road. Mankey har dock ingen "permaboost", vilket betyder att det inte är en sällsynt spawn och inte har en förstärkt glänsande hastighet. Att locka till sig fler glänsande Pokémon är baserat på slumpmässiga slumpen, eftersom fångsthastigheterna för glänsande Pokémon bestäms av utvecklaren Niantic och vanligtvis bara förstärks under speciella händelser eller razzior.

För att hålla reda på tillgängliga glänsande Pokémon kan spelare hänvisa till LeekDucks lista, som ger en visuell guide över alla befintliga glänsande Pokémon.

För fler tips och guider om Pokémon Go erbjuder Polygon en mängd resurser för att förbättra ditt spelande.

Definitioner:

– Glänsande Pokémon: Pokémon med alternativ färg som är ovanligare än sina vanliga motsvarigheter.

– Godis: En resurs i Pokémon Go som kan samlas in genom att fånga Pokémon av en specifik art och användas för att utveckla eller förstärka Pokémon.

Källor:

– Silph Road (via Wayback Machine)

– Purjolök

– Polygon