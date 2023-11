Call of Duty Modern Warfare 3: Global Release Times bekräftade

Activision har äntligen meddelat de globala släpptiderna för det efterlängtade spelet Call of Duty Modern Warfare 3. Den fullständiga versionen av spelet kommer att finnas tillgänglig på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X och S och PC via Battle .net och Steam. Spelare kan förvänta sig att dyka in i Multiplayer- och Zombies-läge från och med den 9 november.

Releasen kommer att följa en regional lansering, med konsoler som blir tillgängliga under hela dagen den 9 november och in i den 10 november. PC-spelare kommer dock att ha en fast tidpunkt för sin lansering. PC-spelare kan börja spela klockan 9 PT den 9 november.

Här är en uppdelning av lanseringstiderna per tidszon:

– USA:s västkust: konsol – 3:10 till 9:XNUMX PT den XNUMX november

– USA:s västkust: PC – 9:9 PT den XNUMX november

– USA:s östkust: konsol – regional lansering den 9 och 10 november

– USA:s östkust: PC – midnatt EST den 9 november

– Storbritannien: Konsol – regional lansering den 10 november

– Storbritannien: PC – 5 AM GMT den 10 november

– Europe: Console – regional utrullning den 10 november

– Europa: PC – 6 AM CET den 10 november

– Japan: Konsol – regional lansering den 10 november

– Japan: PC – 2:10 JST den XNUMX november

– Australien: Konsol – regional lansering den 10 november

– Australien: PC – 4:10 AEDT den XNUMX november

Spänningen för Modern Warfare 3 har byggts upp, särskilt efter Microsofts förvärv av Activision Blizzard för 69 miljarder dollar. Fans kommer dock att behöva vänta till 2024 för att se spelet på Game Pass.

Sammanfattningsvis kan spelare över hela världen nu markera sina kalendrar med de officiella släpptiderna för Call of Duty Modern Warfare 3. Gör dig redo för en spännande spelupplevelse på din plattform. Missa inte de actionfyllda multiplayer- och zombielägena. Nedräkningen till den 9 november börjar nu!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vilka plattformar kommer Call of Duty Modern Warfare 3 att vara tillgänglig på?

Call of Duty Modern Warfare 3 kommer att finnas tillgänglig på PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X och S och PC via Battle.net och Steam.

2. När kommer Multiplayer och Zombies-läget att vara tillgängligt?

Multiplayer- och Zombies-läget kommer att vara tillgängligt från och med den 9 november.

3. Vilka är de officiella lanseringstiderna för varje tidszon?

Lanseringstiderna per tidszon finns i artikeln, som anger releasetider för konsoler och PC. Se den angivna informationen för korrekt timing.

4. Kommer Call of Duty Modern Warfare 3 att vara tillgängligt på Game Pass?

Nej, Call of Duty Modern Warfare 3 kommer inte att finnas tillgängligt på Game Pass förrän 2024.

5. Finns det några recensioner tillgängliga för Modern Warfare 3?

IGN har en recension på gång för Modern Warfare 3:s flerspelarläge. Se till att kolla in det för insikter i spelets upplevelse.

Källor: Activision.