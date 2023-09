Vi presenterar iPhone 15 och iPhone 15 Plus: Nya funktioner och förbättringar

By

Apple har presenterat sina senaste smartphones, iPhone 15 och iPhone 15 Plus, som erbjuder förbättrad prestanda, nya färgalternativ och en USB-C-port. Enheterna håller samma utgångspris som förra årets modeller, prissatta till $799.

Både iPhone 15 och iPhone 15 Plus kommer med 6.1-tums respektive 6.7-tumsskärmar. Apple har meddelat att den maximala ljusstyrkan för dessa skärmar har höjts till 2000 nits, vilket ger en mer levande tittarupplevelse. Förbeställningar för iPhone 15 kommer att börja på fredag, med den officiella lanseringen planerad till den 22 september.

En utmärkande egenskap hos de nya iPhones är deras snygga färgfinish. Apple har sömlöst bäddat in färgerna genom hela glasets exteriör, vilket resulterar i enastående och iögonfallande finish. iPhone 15 finns i rosa, gulgrön, blå och svart, och erbjuder användarna ett brett utbud av alternativ för att passa deras personliga stil.

Kamerasystemet i iPhone 15-serien har också fått betydande uppgraderingar. Basmodellen har nu en 48-megapixel huvudsensor, som matchar funktionerna i förra årets iPhone 14 Pro-serie. Denna sensor möjliggör 1x och 2x optiska zoomlägen, tillsammans med det vanliga 0.5x ultravida objektivet. Porträttläget har också förbättrats för att ge bättre prestanda i svagt ljus, med den extra bonusen att automatiskt aktiveras när du fotograferar med huvudkameran. Dessutom kan användare justera fokus efter att ha tagit ett foto tack vare funktionen för bevarande av djupkartor.

iPhone 15 och iPhone 15 Plus drivs av A16 Bionic-chippet, med en sexkärnig CPU och en 5-kärnig GPU. Detta chip är detsamma som det som finns i iPhone 14 Pro-modellerna, vilket säkerställer exceptionell prestanda och effektivitet. Batteritiden för iPhone 15 förblir densamma som sin föregångare, medan iPhone 15 Plus erbjuder ännu längre användningstid tack vare ett större internt batteri. Laddning kan nu göras via den nya USB-C-porten.

Ett annat anmärkningsvärt tillägg till iPhone 15-serien är andra generationens Ultra-Wideband-chip, som avsevärt förbättrar räckvidden och noggrannheten vid lokalisering av föremål. Precision Finding kan nu navigera användare direkt till en person, förutom att hitta objekt med AirTags bifogade.

När det gäller säkerhetsfunktioner har Apple utökat sin Emergency SOS via Satellite-funktion för att täcka vägassistanssituationer. I USA kan AAA-medlemmar dra nytta av denna tjänst. Emergency SOS-funktionen tillhandahålls gratis under de första två åren efter att du köpt en iPhone 15; prissättning utöver denna period har dock inte offentliggjorts.

iPhone 15 och iPhone 15 Plus kommer att finnas tillgängliga för köp den 22 september, med iPhone 15 från $799 och iPhone 15 Plus från $899.

