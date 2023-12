The Ultimate Challenge: Lacey's Elite Trial Quiz i Pokemon Scarlet and Violet

Är du redo att testa dina Pokémonkunskaper? Lacey's Elite Trial Quiz i Indigo Disk DLC av Pokemon Scarlet and Violet kommer säkerligen att utmana även de mest erfarna tränarna. Kliv in på Coastal Plaza i Coastal Biome of the Terarium och förbered dig för en strid om vettet.

Fråga 1: Pikachus elektriska kraft

Lacey kommer att introducera dig till Pikachu, den populära Pokémon av elektrisk typ känd för sin förmåga att producera elektricitet. Hon kommer att be dig identifiera den kroppsdel ​​där Pikachu lagrar denna kraft. I det här fallet är det korrekta svaret Pikachus kinder.

Fråga 2: Venonats radar

Därefter kommer Lacey att tillkalla Venonat och framhäva dess unika förmåga att använda en specifik kroppsdel ​​som radar, även i de mörkaste nätterna. Kan du gissa vilken kroppsdel ​​det är? Det rätta svaret är Venonats ögon.

Fråga 3: Den äkta antika formen Sinistea

Lacey kommer att presentera tre Sinistea-syskon och informera dig om att det är svårt att bestämma de äkta antika föremålen. Din uppgift är att välja den antika formen Sinistea, som kan kännas igen av märket på botten av dess kopp. Välj koppen i mitten för att fortsätta.

Fråga 4: Spot the Pink Minior

Var uppmärksam på Miniors utveckling när varje variant ändras till sin meteorform. Din uppgift är att hitta den rosa Minior bland lineupen. Håll ögonen öppna för eventuella förändringar i formen.

Fråga 5: Granbulls sovvana

För den sista frågan kommer Lacey att visa upp sin egen Pokémon, Granbull, och utmana dig att gissa vilken kroppsdel ​​den använder som kudde när du sover. Rätt svar är Granbulls mage.

Grattis! Du har slutfört Laceys Elite Trial Quiz och bevisat att du har vad som krävs för att bli en sann Pokémonexpert. Håll ögonen öppna för fler spännande uppdateringar och utmaningar i Pokemon Scarlet och Violets värld.

Kom ihåg att fortsätta utforska, träna och upptäcka nya Pokémon på din resa till att bli den ultimata Pokémon-tränaren!