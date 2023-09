Evidensbaserad praktik och utvecklingen av programmet Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, War Childs digitala utbildningsprogram för barn som drabbats av konflikter, har alltid styrts av vetenskapliga bevis. Men för att betraktas som verkligt "evidensbaserad" måste en intervention uppfylla vissa kriterier. Genom en storskalig studie i Uganda har Can't Wait to Learn nu uppfyllt dessa kriterier, vilket markerar en spännande utveckling för programmet.

Evidensbaserad praktik är konceptet att yrkesutövning, såsom omvårdnad, utbildning eller psykosocialt stöd till barn, ska baseras på vetenskapliga bevis. Det innebär att använda rigorösa forskningsprocesser för att bevisa effekten av interventioner, snarare än att förlita sig på tradition, intuition eller personlig erfarenhet. Biståndsorganisationer måste vara villiga att hålla sig själva ansvariga för att säkerställa att de inte orsakar mer skada än nytta.

Det evidensbaserade tillvägagångssättet börjar med interventioner som genomgår vetenskaplig forskning, såsom genomförbarhetsutvärderingar eller kontrollerade prövningar. Resultaten från dessa studier används för att anpassa och förbättra metoden om de är ofullständiga eller otillräckliga. Om resultaten är positiva går interventionen vidare till nästa utvärderingsfas.

Can't Wait to Learn genomgick en randomiserad kontrollerad studie i Uganda under de senaste 18 månaderna. Studien involverade 1507 barn från 30 skolor i Isingirodistriktet. Hälften av skolorna ersatte vanliga engelska- och matematiklektioner med Can't Wait to Learn för att direkt jämföra effektiviteten. Resultaten av studien, som snart kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift, visar att Can't Wait to Learn inte bara presterar bättre än standardutbildning utan också överträffar de flesta EdTech-program som används i liknande miljöer.

Denna rättegång i Uganda befäster Can't Wait to Learn som ett fullfjädrat evidensbaserat program. Det är en del av en samling av 10 forskningsstudier utförda av War Child i länder som Tchad, Jordanien, Libanon och Sudan sedan programmets start. I Sudan fann en studie att barn förbättrades nästan dubbelt så mycket i matematik och nästan tre gånger mer i läsning jämfört med regeringens lärandeprogram för barn utanför skolan.

Denna milstolpe i Uganda markerar början på Can't Wait to Learns skalningsresa. I linje med lokaliseringsstrategin har genomförandet av programmet överlämnats till den lokala kommunen. Genom att dela med sig av vad som fungerar och vad som inte fungerar genom forskning, syftar Can't Wait to Learn till att främja meningsfulla framsteg mot att tillhandahålla gratis, rättvis och kvalitativ utbildning för alla barn som drabbas av konflikter.

Can't Wait to Learn utvecklades ursprungligen i Sudan 2012 och har sedan dess testats och implementerats i olika länder. Den har hittills nått omkring 100,000 XNUMX barn, med lovande utsikter för framtida tillväxt.

Källor:

– Can't Wait to Learn – War Childs digitala utbildningsprogram för barn som drabbats av konflikter

– Mark Jordans, professor i barns och ungdomars globala mentala hälsa och krigsbarnschef för forskning och utveckling

– Jasmine Turner, forskningsledare för Can't Wait to Learn