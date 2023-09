Använda examensutbildningar för att täppa till gapet mellan digitala färdigheter

By

Lärlingsavgiften infördes av den brittiska regeringen 2017 som ett sätt för stora arbetsgivare att investera i lärlingsutbildning. Arbetsgivare med en lönesumma på över 3 miljoner pund per år måste betala 0.5 % av sin totala årliga löneräkning till avgiftsfonden. De kan sedan använda dessa medel för att stödja sina egna kostnader för lärlingsutbildning och bedömning eller överföra dem till en annan arbetsgivare. Eventuella oanvända medel förfaller dock.

Det finns ett brett utbud av lärlingsstandarder tillgängliga på olika nivåer, inklusive de i digitala yrken. Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) tillhandahåller yrkeskartor för att hjälpa arbetsgivare att identifiera utvecklings- och kompetensutvecklingsvägar för lärlingar. Yrkesinriktade universitet, som Buckinghamshire New University (BNU), har också tagit sig in på marknaden för högre lärlingsutbildning och examen, och erbjuder lärlingsutbildning inom branscher som sjukvård, polis, ingenjörsverksamhet, företag och förvaltning och digitalt.

Arbetsgivare rekryterar ofta lärlingar till lärlingsutbildningar på lägre nivå och erbjuder möjligheter för dem att uppgradera till en full examensnivå. Detta gör att lärlingar kan få en fullständig kandidatexamen inom en kortare tidsram jämfört med de traditionella fyra åren.

Även om det kan finnas farhågor om slutförandet av lärlingsutbildningar, bör arbetsgivare noga överväga meritlistan för de leverantörer de överväger. Till exempel har BNU en färdigställandegrad på över 90 % på sin lärlingsutbildning i Digital and Technology Solutions Professional (BSc). Denna speciella lärlingsstandard har sex distinkta vägar, inklusive mjukvaruteknik, IT-konsulttjänster, cybersäkerhet, nätverk, dataanalys och affärsanalys.

Utbildningsleverantörer kan erbjuda olika leveransmodeller, såsom dagfrisläppande eller blockleverans. De kan också utveckla skräddarsydda leveransmodeller för arbetsgivare som kan rekrytera ett minsta antal lärlingar.

Examensutbildning kan vara transformerande när det gäller personlig utveckling. De ger eleverna värdefull arbetserfarenhet och möjlighet att ta en examen utan att dra på sig skulder. Lärlingsutbildningar är inte begränsade till elever som lämnar skolan; de gynnar också befintliga anställda som vill uppgradera eller byta karriär som letar efter nya möjligheter. Dessa lärlingsutbildningar överbryggar också kompetensgapet mellan universitetsutbildning och branschkrav.

För att effektivt använda lärlingsutbildningar för att minska den digitala kompetensklyftan måste arbetsgivare skapa lärlingsroller eller erbjuda avgiftsfinansierad utbildning till befintliga anställda. De bör också överväga nivån på lärlingsutbildningar och de specifika lärlingsstandarder som är anpassade till deras arbetskraftsbehov.

För att navigera i lärlingsutbildningens komplexa värld kan arbetsgivare se till framgångsrika exempel från andra organisationer. Till exempel har Crimson, ett IT-företag baserat i West Midlands, utvecklat ett framgångsrikt lärlingsprogram. De rekryterar skolavslutande till lärlingsutbildningar på nivå 4 och erbjuder dem möjligheten att fortsätta till en lärlingsutbildning inom IT-konsult. De har en hög andel lärlingar i sin verksamhet och ett starkt engagemang för att fostra framtida talanger.

Sammanfattningsvis har examenslärlingsutbildningar potentialen att ta itu med den digitala kompetensgapet och förbereda nästa generation av digitala teknologer. Genom att utnyttja lärlingsavgiften och arbeta med pålitliga utbildningsleverantörer kan arbetsgivare ge värdefulla möjligheter för individer att utveckla sina färdigheter och skaffa sig arbetserfarenhet inom framväxande teknologier.

