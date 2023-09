EA tillkännager Project Rene: The Next-Gen Sims Game kommer att vara gratis att ladda ner

EA har avslöjat nya detaljer om sitt kommande nästa generations Sims-spel, med kodnamnet Project Rene. I ett blogginlägg under en Behind The Sims-presentation meddelade företaget att spelet kommer att finnas tillgängligt som gratis nedladdning. Det här draget följer framgången med att The Sims 4 blev gratis att spela förra året.

Det kostnadsfria nedladdningsalternativet för Project Rene innebär att spelare kommer att kunna gå med, spela och utforska spelet utan behov av ett abonnemang, köp av kärnspel eller energimekanik. EA har för avsikt att göra det enkelt för spelare att bjuda in eller gå med vänner och uppleva nya funktioner, berättelser och utmaningar.

EA klargjorde dock att spelet fortfarande kommer att ha köpbart innehåll och paket, liknande The Sims 4. Men prisstrukturen och hur dessa föremål kommer att säljas kan skilja sig från det nuvarande spelet. EA gav ett exempel på att lägga till grundläggande väder som en gratis funktion för alla, medan framtida paket kan fokusera på specifika teman som vintersporter eller tävlingar.

Utgivningen av Project Rene innebär inte slutet på stödet för The Sims 4. EA planerar att fortsätta tillhandahålla uppdateringar och nytt innehåll för The Sims 4-gemenskapen inom en överskådlig framtid.

Även om inget specifikt lanseringsdatum har meddelats, har EA arbetat för en mer transparent utvecklingsprocess för Project Rene. Företaget avslöjade tidigare att spelet kommer att erbjuda både solo- och multiplayer-upplevelser, med mer information om multiplayer-komponenten som kommer att avslöjas senare under året.

Källa: [The Verge](källa)