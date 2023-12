Människor på gränsen till att upptäcka livet bortom jorden, förutspår Dava Newman

Forskaren och astronautikprofessorn Dava Newman förutspår att inom det kommande decenniet kommer människor att hitta bevis på tidigare eller nuvarande liv någon annanstans i universum. Newman, chef för Media Lab vid Massachusetts Institute of Technology, gjorde denna djärva förutsägelse under en nyligen föreläsning vid DeBartolo Center for the Performing Arts. Hon tror att bevisen som stöder existensen av utomjordiskt liv ökar, och stora upptäckter är i horisonten.

Newman betonar behovet av bidrag från alla discipliner för att förbereda sig för interplanetära resor och lösa globala problem. Enligt hennes åsikt är vi alla globala medborgare och astronauter på "rymdskeppet jorden". Newmans forskning inom flyg- och rymdteknik fokuserar på mänsklig prestation i olika gravitationsmiljöer, inklusive utvecklingen av avancerade rymddräkter, livsuppehållande system och astronautprestanda.

När det gäller framtiden för rymdutforskning förutspår Newman att människor kommer att bli interplanetära, med planer på att återvända till månen och till slut nå Mars. Hon tror att Mars har ett enormt vetenskapligt värde, särskilt i sökandet efter bevis på tidigare liv. Medan de första upptäckterna kan involvera forntida livsformer, uppvisar Mars alla nödvändiga kemiska och miljömässiga förhållanden för att stödja existensen av liv.

Newman berömmer också uppkomsten av offentlig-privata partnerskap inom rymdutforskning, och nämner Axiom Mission 2 som ett utmärkt exempel. Dessa samarbeten erbjuder störande innovation, vilket möjliggör snabba framsteg till en lägre kostnad. Dessutom har Newman arbetat på en banbrytande, lätt och flexibel rymddräktsdesign med "andra hud" som syftar till att ge astronauter kraft och förbättra deras prestanda.

Det är dock inte bara utforskning av rymden som berör Newman. Hon brinner lika mycket för att ta itu med akuta frågor på jorden, som klimatförändringar. Newman lyfter fram den roll som fångade växthusgaser spelar för att påskynda klimatförändringarna, vilket leder till mer frekventa naturkatastrofer. Ändå förblir hon optimistisk och betonar att det ligger inom vår makt som individer, samhällen och beslutsfattare att ändra vårt beteende och mildra effekterna av klimatförändringarna.

I ett hjärtvärmande ögonblick delar Newman med sig av sin upptäckt om syster Mary Aquinas Kinskey, en alumn från University of Notre Dame som blev pilot 1943 och fick ett speciellt erkännande från U.S. Air Force Association. Genom att reflektera över Notre Dames värderingar och sin egen lärandeupplevelse, finner Newman inspiration i syster Aquinas prestationer.

Dava Newmans förutsägelser och insikter ger en inblick i framtiden för rymdutforskning och vikten av tvärvetenskapligt samarbete. Hennes tro på upptäckten av utomjordiskt liv och hennes engagemang för att möta globala utmaningar understryker behovet av kontinuerlig innovation, motståndskraft och en kollektiv ansträngning mot en ljusare framtid.