Evie Networks utökar samarbetet med Dan Murphy's för att installera fler EV-laddningsstationer

Evie Networks, ett företag som specialiserat sig på offentliga elbilsladdare, har tillkännagivit ett utökat partnerskap med Dan Murphy's för att installera ytterligare laddstationer i deras butiker. Redan har fem laddningsstationer installerats i Dan Murphys butiker över hela Australien, med en sjätte station planerad för Broadmeadows, Victoria.

Detta partnerskap är ett positivt steg mot att förbättra tillgängligheten till infrastrukturen för laddning av elfordon. Genom att utöka nätverket av laddstationer i Dan Murphys butiker kommer fler elbilsägare att ha bekväm tillgång till laddningsmöjligheter medan de handlar eller gör ärenden. Det är också i linje med den växande efterfrågan på hållbara transportalternativ.

Twitter påstås ha förbjudit New York Times, en stor annonsör

I ett överraskande drag har Twitter, nu känt som X, enligt uppgift shadowbanned The New York Times, vilket hindrar användare från att se tweets som länkar till tidningens innehåll. Denna åtgärd är särskilt ironisk eftersom The New York Times är en av X:s stora annonsörer och har drivit reklamkampanjer för sin sportsajt, The Athletic.

Engagemanget för tweets som länkar till The New York Times webbplats minskade avsevärt i slutet av juli och fortsatte att minska under hela augusti. Denna nedgång observerades genom att jämföra engagemang med tweets från andra stora nyhetstjänster som BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal och Washington Post. Under samma period ökade engagemanget med inlägg från dessa konkurrerande nyhetssajter antingen eller förblev konsekvent.

Meta (tidigare Facebook) sägs utveckla avancerad AI-modell för att konkurrera med OpenAI

Meta påstås bygga en avancerad AI-modell som syftar till att matcha effektiviteten hos OpenAI:s populära språkmodell, GPT-4. Detta AI-verktyg kommer att generera text och analyser riktade mot företag. Målet bakom denna strävan är att konkurrera med inflödet av nya AI-modeller som kommer in på marknaden. För att åstadkomma detta försöker Meta förvärva avancerade Nvidia-chips.

AI-modellen som utvecklas av Meta förväntas hjälpa företag på olika sätt, inklusive att generera sofistikerad text, utföra komplexa analyser och producera ytterligare output. Genom att erbjuda dessa tjänster avser Meta att skapa en konkurrensfördel på AI-marknaden.

Internetarkivet överklagar förlust av e-bokbiblioteket

Internet Archive har meddelat sin avsikt att överklaga en nyligen förlust i ett upphovsrättsärende angående dess e-boksbibliotek. Efter en förlikning har arkivet redan begränsad tillgång till några av sina böcker. Den ursprungliga domen fastslog att arkivets skanning av böcker inte faller under USA:s lagar om tillåten användning. Följaktligen var webbplatsen tvungen att begränsa allmänhetens tillgång till kommersiellt tillgängliga böcker skyddade av upphovsrätt.

Internetarkivets beslut att överklaga understryker deras engagemang för att bevara tillgången till kunskap och litteratur, samtidigt som de tar upp de farhågor som upphovsrättsinnehavarna tar upp. Det här fallet belyser de pågående utmaningarna och debatterna kring digitala bibliotek och rättvis användning i den digitala tidsåldern.

Potentiellt beboelig exoplanet, K2-18b, identifierad av rymdteleskopet James Webb

Rymdteleskopet James Webb har identifierat K2-18b, en exoplanet som har potentialen för beboelighet och sökandet efter utomjordiskt liv. Upptäckt 2015, tros K2-18b ha ett flytande vattenhav på sin yta och kan innehålla metan, koldioxid och dimetylsulfid. Denna exoplanet är betydligt större än jorden, mäter 8.6 gånger dess storlek, och erbjuder en unik möjlighet för vetenskaplig utforskning inom vår galax.

När vi fortsätter att upptäcka exoplaneter med egenskaper som liknar vår egen planet, blir sökandet efter liv bortom jorden allt mer fängslande. K2-18b erbjuder en fascinerande inblick i möjligheten av beboeliga världar bortom vårt solsystem.

