Det ryktas att Nintendo Switch 2 har förbättrad prestanda och minskade laddningstider

Ryktena om den efterlängtade Nintendo Switch 2 fortsätter att cirkulera, med nya detaljer om dess prestanda och funktioner. Pålitliga källor har hävdat att konsolen hade en hemlig visning på Gamescom i augusti, och nu har en tredje källa bekräftat dessa påståenden och lagt till ytterligare information.

Enligt rapporter från Eurogamer och VGC ryktas Switch 2 köra "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" med en högre bildfrekvens och upplösning, vilket låter lovande för fans av det populära spelet. Nate The Hate, en tidigare pålitlig Nintendo-insider, har också stött dessa påståenden och avslöjat fler detaljer han har hört om konsolen.

En anmärkningsvärd förbättring som nämns av Nate The Hate är den betydande minskningen av laddningstider. Han säger att den nya hårdvaran möjliggjorde nästan omedelbara laddningstider för spel, särskilt när man startade upp från huvudmenyn. Detta är en stor förbättring jämfört med den ursprungliga Switch, som hade laddningstider på cirka 30 sekunder.

När det gäller prestanda hävdar Nate The Hate att "Breath of the Wild" kördes med 60 bilder per sekund med en 4K-upplösning på Switch 2. Han nämnde också att konsolen har avancerade ray-tracing-funktioner, liknande vad PlayStation 5 och Xbox Series X/S kan uppnå. Han klargör dock att Switch 2:s råa kraft förväntas vara lägre än Xbox Series S.

För att kompensera för detta kan Switch 2 använda ny teknik som kallas DLSS (deep learning super sampling), som kan simulera 4K-upplösning på enheter med lägre effekt. Detta kan ge en visuell upplevelse jämförbar med inbyggt 4K samtidigt som prestandaeffektiviteten bibehålls.

Även om det fortfarande finns osäkerhet om Switch 2:s bakåtkompatibilitet och officiella avslöjnings-/lanseringsdatum, föreslår Nate The Hate att nästa Nintendo Direct kommer att sändas om cirka tre dagar, möjligen den 14 september. Det är viktigt att notera att Nintendo Directs vanligtvis äger rum på Torsdagar.

Sammanfattningsvis indikerar ryktade funktioner i Nintendo Switch 2 förbättrad prestanda, minskade laddningstider och det potentiella utnyttjandet av DLSS-teknik. Fans ser ivrigt fram emot ytterligare uppdateringar från Nintendo angående denna mycket efterlängtade konsol.

Källor:

– Eurogamer

– VGC