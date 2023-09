Hitta havsdjur i dagens korsord

Dagens korsord, konstruerat av Ella Dershowitz, har ett smart tema baserat på vattenlevande invånare. Avslöjaren på 37-Across, "Aquatic denizen", fungerar som en fonetisk ledtråd till de inringade orden i pusslet. Dessa är dock inte vilka havsdjur som helst; de är alla varelser vars namn kan upptäckas genom att följa formen på bokstaven C uppifrån och ned med hjälp av de inringade bokstäverna. Några exempel inkluderar havssvamp och sjöborre. Ta dig tid och se hur många havsdjur du kan identifiera!

När du löser korsordet kan du stöta på några knepiga ledtrådar. Till exempel hänvisar 15A till den bästsäljande japanska manga- och animeserien, NARUTO. 50A, IDIOM, kan vara en utmaning för översättare eftersom de förlitar sig på figurativa eller överförda tolkningar av språk. På liknande sätt, 16D:s "Slutade kolumner?" hänvisar till OP-EDS, som är redaktionellt skeva snarare än arkitektoniska. Dessutom, 25D ledtrådar LACES UP, vilket är vad man gör för att göra sig redo att åka skridskor, och 39D:s EMPTY SET är en matematisk gruppering utan element.

Oroa dig inte om du kämpar med fredagspussel. Christina Iverson, en pusselredaktör, erbjuder nyhetsbrevet Easy Mode, som skickar ut ett fredagskorsord med mer lättillgängliga ledtrådar direkt till din inkorg. På så sätt kan du öva och gradvis bli mer säker på att lösa dessa tuffare pussel. Om du är intresserad av att skicka in ditt eget korsord till The New York Times, har de ett öppet inlämningssystem som låter dig lägga in dina pussel online.

Källa: Ella Dershowitzs korsord och nyhetsbrevet The New York Times Easy Mode.