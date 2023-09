MTV samarbetar med Snapchat för att rösta på Video Music Awards

MTV har samarbetat med Snapchat för att låta användare rösta på en Video Music Awards-kategori genom Snapchats linsfunktion. Genom att utnyttja Snaps Camera Kit kommer underhållningsföretaget att integrera förstärkt verklighet (AR)-baserade upplevelser i prisutdelningen. När de tre finalisterna har valts ut för kategorin Bästa nya artist kan användare använda en speciell lins skapad av Saucealitos för att avge sina röster genom att signalera en, två eller tre med sina fingrar för att välja en artist. Även om det är osäkert om antalet röster som erhålls via Snapchat kommer att ha en betydande inverkan på den slutliga sammanräkningen, kommer de att inkluderas i den totala räkningen.

Utöver röstningsfunktionen har MTV även meddelat att en AR Moonperson kommer att dyka upp under POV VMA-livestreamen med selfies som skickats av fans. Tidigare använde underhållningsföretaget en traditionell metod för att låta folk skicka in selfies via ett formulär inför evenemanget. I år kan användare också prova en AR Moonperson-effekt som projicerar Moonpersonen in i sina egna hem. Genom att välja en selfie från sin kamerarulle kan de se Månpersonen sväva runt med ansiktet synligt i visiret.

Snapchat, främst populärt bland åldersgruppen 13 till 24 år, är en idealisk plattform för MTV:s målgrupp. Även om Snapchat presenterade föregående års VMA på sin Stories-sida, markerar detta samarbete det första officiella partnerskapet mellan Snapchat och MTV för en prisutdelning. Snapchat har tidigare samarbetat med musikfestivaler, artister på turnéer och sportturneringar för att introducera AR-upplevelser för fansen.

Snap, moderbolaget till Snapchat, har i allt högre grad fokuserat på märkesvaror och AR-baserade kameralösningar för att driva intäkter. I mars lanserade företaget AR Enterprise Services (ARES), som erbjuder verktyg som AR Try-On och 3D-produktvisning. I april introducerade Snap AR Mirrors-produkten under ARES, vilket gör att varumärken kan integrera sin teknik i fysiska utrymmen. Genom samarbeten med Live Nation och musikfestivaler har Snap fortsatt att utöka sina AR-upplevelser för att engagera användare på innovativa sätt.

Källor:

- MTV

– Snap x MTV-partnerskap