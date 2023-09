MTV samarbetar med Snapchat för att integrera AR-upplevelser för röstning av videomusikpriser

By

MTV har gått samman med Snapchat för att låta användare rösta på en kategori vid de kommande Video Music Awards (VMAs) med hjälp av Snapchats AR-baserade linser. Genom att utnyttja Snaps kamerakit strävar MTV efter att införliva AR-upplevelser (augmented reality) i prisutdelningen.

När de tre finalisterna för kategorin Bästa nya artist har fastställts, kommer Snapchat-användare att ha möjlighet att avge sina röster med hjälp av en speciell lins skapad av Saucealitos. Genom att signalera sitt val med en, två eller tre fingrar kan användare välja den artist de vill rösta på. Även om det fortfarande är osäkert hur stor inverkan Snapchat-omröstningen kommer att ha på sluträkningen, räknas varje röst.

Under VMA-livestreamen planerar MTV att visa en AR Moonperson, med selfies som skickats av fans, under hela evenemanget. Som en nostalgisk touch bad MTV folk att skicka in sina selfies i förväg med hjälp av en traditionell form.

För att engagera tittarna ytterligare kan individer uppleva AR Moonperson-effekten och projicera den in i sina egna hem. Genom att välja en selfie från sin kamerarulle kan de bevittna den flytande Moonpersonen med sitt eget ansikte synligt i visiret.

Snapchat-användare kan komma åt dessa AR-upplevelser från och med 11:12 ET den 8 september, flera timmar innan VMA börjar klockan XNUMX:XNUMX ET.

Medan MTV:s tidigare VMA registrerade 40.1 miljoner interaktioner på populära sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, Twitter och YouTube, var Snapchat frånvarande från listan. MTV erkände dock att Snapchat är väl lämpad för sin målgrupp 13- till 24-åringar.

Detta samarbete med MTV markerar Snapchats officiella inträde i prisutställningsutrymmet med hjälp av dess Camera Kit. Tidigare hade Snap samarbetat med olika musikfestivaler, artister på turné och sportturneringar för att introducera AR-upplevelser för fansen. LA Rams fotbollslag, till exempel, använde Snapchats teknologi på stadion för att visa fansen på storbildsskärmen.

Snaps betoning på märkesvaror och AR-baserade kameralösningar har blivit allt tydligare. Förutom att samarbeta med musikfestivaler har företaget lanserat AR Enterprise Services (ARES) som erbjuder verktyg som AR Try-On och 3D-produktvisning. Snap introducerade också AR Mirrors, vilket gör det möjligt för varumärken att integrera sin teknik i fysiska utrymmen.

