Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of the Wild Demo visade förbättrad grafik och laddningstider

Rykten om Nintendos nästa konsol, preliminärt kallad "Switch 2", har cirkulerat nyligen. Enligt rapporter från Eurogamer och VGC hade utvalda utvecklare möjlighet att demonstrera konsolen under Gamescom 2023. Demot innehöll en förbättrad version av The Legend of Zelda: Breath of the Wild, även om detaljerna för förbättringarna inte gavs vid den tiden.

Nya ryktade detaljer har nu dykt upp från en nyligen publicerad Nate the Hate-podcast. Värden hävdade att Gamescoms tekniska demon visade Breath of the Wild som körs med 4K 60fps, med den anmärkningsvärda förbättringen att utrotningen av laddningstider. Det är viktigt att förtydliga att dessa rykten inte antyder att Switch-lanseringstiteln kommer att återsläppas med nästa hårdvara. Snarare användes den för att demonstrera efterträdarens tekniska framsteg.

Det finns också påståenden om att den tekniska demon använde DLSS 3.5, Nvidias AI-uppskalningsteknik i realtid. Det är dock osäkert om demon utnyttjade hela funktionsuppsättningen i 3.5-versionen, såsom frame generation. Införandet av DLSS har varit ett ämne för spekulationer för Switch-efterträdaren i flera år, och omnämnandet av 3.5-versionen är verkligen spännande.

Under podcastkonversationen nämnde programledaren att mars 2024 var ett möjligt datum även om det var oklart om detta syftade på ett avslöjande- eller releasedatum. Tidigare rykten tidigare i år antydde att Switch 2024 skulle släppas sent 2.

Det är viktigt att notera att dessa rykten inte är officiellt bekräftade av Nintendo för närvarande. Informationen är baserad på källor och hörsägen. Dessutom, om dessa specifikationer är korrekta, är det viktigt att tänka på att den tekniska demon som visas på Gamescom inte nödvändigtvis återspeglar funktionerna i den slutliga konsolen.

Eftersom dessa rykten fortsätter att cirkulera är det spännande att fundera över möjligheterna med en förbättrad version av Breath of the Wild på "Switch 2". Men tills officiella tillkännagivanden görs av Nintendo bör dessa rykten tas med en nypa salt.

