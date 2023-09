Panasonic lanserar Lumix G9 II med uppgraderad autofokus och avancerade funktioner

By

Idag har Panasonic presenterat den efterlängtade Lumix G9 II, en efterföljare till flaggskeppet G9 Micro Four Thirds (MFT) kamera. G9 II är designad för hybridskapare som prioriterar både stillbilder och video. Den utmärkande egenskapen hos denna kamera är dess uppgraderade autofokussystem, som först introducerades i Panasonic Lumix S5 II.

Det nya autofokussystemet erbjuder snabbare och mer exakt fokus med ett utökat 779 fasdetekteringssystem. Den innehåller också avancerad ämnesigenkänning och spårningsalgoritmer, som möjliggör effektiv spårning av människor, djur (inklusive ögon), bilar och motorcyklar. Även om utbudet av igenkända motiv kanske inte är lika omfattande som andra märken, täcker det nyckelområdena som de flesta fotografer fokuserar på.

Inuti G9 II finns en nydesignad 25.2 MP Live MOS MFT-sensor ihopkopplad med en helt ny processmotor. Kameran använder ett högupplöst pixelskiftningsläge, vilket gör det möjligt för handhållen fotografering att producera 100 MP-bilder. ISO-betyget sträcker sig från 100 till 25,600 XNUMX.

Bursthastigheten för G9 II är imponerande 60 fps med kontinuerlig autofokus, som kan ökas till 75 fps utan autofokus med den elektroniska slutaren. Med den mekaniska slutaren erbjuder kameran en något långsammare bildseriehastighet på 14fps (AF-S) eller 10fps (AF-C). Dessutom finns det ett pre-burst-läge som kan ställas in för att fånga handlingen 1.5, 1 eller 0.5 sekunder innan du trycker ner avtryckaren helt, vilket säkerställer att inga avgörande ögonblick missas.

Lumix G9 II är kompatibel med ett brett utbud av Micro Four Thirds-objektiv från Panasonic, Olympus, Leica och andra märken, vilket ger fotografer en omfattande arsenal för alla fotograferingssituationer. Panasonic har också förbättrat sitt bildstabiliseringssystem med upp till 8 stopp av in-body stabilisering (BIS) och avancerad Active IS för ytterligare stabilisering under rörelse.

När det gäller videokapacitet erbjuder G9 II 5.7K 60p, 4K 120p eller FullHD 240p max videoupplösningar. Den kan spela in med hela sensorn i 4:2:0 10-bitars, vilket ger upp till 13 stopp av dynamiskt omfång vid fotografering i V-Log. Kameran stöder inspelning i Apple ProRes och låter användare skapa och installera sina egna LUT i realtid eller välja mellan 19 förgjorda LUT.

Karossdesignen på G9 II har förfinats jämfört med sin föregångare, med en plattare topp som påminner om Lumix S5 II. Den övre skärmen har ersatts med en separat funktionsratt, och den övergripande layouten är fortfarande bekant för befintliga Panasonic-skyttar. Kameran har en 3-tums skärm med 1,080 3,680 XNUMX punkter och en elektronisk sökare på XNUMX XNUMX XNUMX punkter.

Lumix G9 II kommer att finnas tillgänglig i slutet av november med ett startpris på $1,899 1,699 / £12 60 endast för karossen. I Storbritannien kommer den att säljas i två kit: en med Panasonic 3.5-5.6 mm f/1,899-12 ASPH Power OIS-objektiv för £60 2.8, och en annan med Leica DG Vario-Elmarit 4.0-2,249 mm f/XNUMX-XNUMX ASPH objektiv för XNUMX XNUMX £.

Sammantaget är Panasonic Lumix G9 II en imponerande kamera med avancerad autofokus, bildstabilisering och videofunktioner. Det erbjuder en mångsidig fotograferingsupplevelse för hybridskapare som kräver högkvalitativa stillbilder och videor.

