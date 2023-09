Kan Starfield nå 60FPS på Xbox Series X? Digitala gjuterietester ger hopp!

By

Tekniska experter på Digital Foundry har genomfört tester för att avgöra om Starfield, det efterlängtade spelet från Bethesda, skulle kunna köras med 60 bilder per sekund (FPS) på Xbox Series X. Även om svaret inte är enkelt, ger resultaten hopp om spelare.

Digital Foundry använde AMD 4800S Desktop Kit, som nära matchar Xbox Series X:s GPU, för att köra Starfield med inställningar som är jämförbara med Xbox Series X-versionen. De sänkte sedan upplösningen till 1440p, vilket matchade Xbox Series S-versionen, och utforskade spelet grundligt för att utvärdera bildfrekvensen.

Teamet upptäckte att spelet för det mesta gick över 40 FPS. Detta tyder på att ett 40 FPS-läge med olika GPU-inställningar eller justeringar av den dynamiska upplösningsskalningen kan vara ett genomförbart alternativ. En annan möjlighet är ett Variable Refresh Rate-läge (VRR), som skulle låsa upp bildfrekvensen för spelare med VRR-stödda skärmar.

Men att uppnå en konsekvent 60 FPS genom hela spelet verkar osannolikt för Starfield. Digital Foundry drar slutsatsen att ett dedikerat 60 FPS prestandaläge är en betydande utmaning. Ändå finns det alltid en chans att Bethesda kan överraska spelare med optimeringar i framtiden.

Definitioner:

– FPS: Bildrutor per sekund, ett mått på uppdateringsfrekvensen eller bildfrekvensen för ett spel eller en video. Den indikerar hur många individuella bildrutor som visas per sekund.

– GPU: Graphics Processing Unit, en specialiserad elektronisk krets som manipulerar och återger bilder, videor och animationer.

– VRR: Variable Refresh Rate, en visningsteknik som gör att skärmens uppdateringsfrekvens anpassas dynamiskt till bildfrekvensen för innehållet som visas.

Källa: Digital Foundry, "Can Starfield run at 60fps on Xbox Series X?", Pure Xbox.