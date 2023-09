Microsoft kommer att blockera tredje parts skrivardrivrutiner i Windows Update för förbättrad säkerhet

By

Microsoft har meddelat en betydande förändring i sin skrivardrivrutinstrategi, som inkluderar blockering av leverans av skrivardrivrutiner från tredje part via Windows Update. Företaget planerar att gradvis implementera denna förändring under de kommande fyra åren för att förbättra den övergripande säkerheten för Windows-ekosystemet.

Från och med lanseringen av Windows 10 21H2 kommer Microsoft att tillhandahålla inbyggt stöd för Mopria-kompatibla skrivarenheter via Microsoft IPP Class Driver. Detta innebär att tillverkare av skrivarenheter inte längre behöver tillhandahålla sina egna installationsprogram, drivrutiner eller verktyg. Microsofts mål är att effektivisera utskriftsprocessen och eliminera säkerhetsriskerna som är förknippade med tredje parts skrivardrivrutiner.

För att ytterligare förbättra säkerheten kommer Microsoft att introducera ett nytt standardutskriftsläge som inaktiverar drivrutiner från tredje part för utskriftsändamål. Detta drag är ett svar på det faktum att säkerhetsbrister i skrivardrivrutinerna ofta har gått obemärkt förbi under långa perioder, vilket utgör betydande risker för användarna.

Ändringarna i skrivardrivrutinstrategin kommer att implementeras gradvis. Senast 2025 kommer Microsoft att sluta acceptera drivrutiner från skrivarleverantörer, och nya tredjepartsskrivardrivrutiner kommer inte längre att publiceras via Windows Update. Under 2026 kommer skrivardrivrutinernas rankning att ändras för att prioritera interna Windows IPP Class-drivrutiner. Från 2027 och framåt kommer uppdateringar av skrivardrivrutiner från tredje part endast att levereras via Windows Update om de tillhandahåller säkerhetskorrigeringar.

Användare kommer dock fortfarande att ha möjlighet att installera skrivardrivrutiner direkt från leverantörernas webbplatser som fristående installationspaket. Befintliga skrivardrivrutiner från tredje part kommer att fortsätta att fungera på alla Windows-versioner även efter att de inte längre publiceras via Windows Update.

Microsoft kommer också att fortsätta att utfärda säkerhetskorrigeringar för äldre skrivardrivrutiner så länge som respektive Windows-versioner är inom deras supportlivscykler.

Detta drag av Microsoft syftar till att skapa ett säkrare och modernare utskriftssystem för Windows-användare. Det ger ett strömlinjeformat och centraliserat tillvägagångssätt för skrivardrivrutiner samtidigt som de potentiella säkerhetsriskerna i samband med programvara från tredje part minimeras.

Källor:

– Microsofts meddelande om strategiskifte för skrivardrivrutin

– Uttalande från Johnathan Norman, huvudingenjörschef för Microsoft Offensive Research & Security Engineering (MORSE)