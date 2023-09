Vikten av en konceptuell modell i personalisering i digital marknadsföring

By

Strategisk vision och personalisering är nyckelelement i framgångsrik digital marknadsföring. Men många organisationer kämpar för att implementera effektiva personaliseringsinitiativ eftersom de saknar ett sätt att konceptualisera dess väsen. Utan ett strategiskt ramverk förblir personaliseringen begränsad till taktiska applikationer, vilket hindrar skalbarhet.

McKinseys paradigm av de 4 D:en – Data, Decisioning, Design och Distribution – ger ett strukturerat tillvägagångssätt för personalisering i stor skala. Det saknas dock praktisk vägledning för att utföra "beslutande" aspekten. Detta kan leda till fragmenterade kundupplevelser och ineffektivt beslutsfattande.

I hjärtat av varje konceptuell modell för personalisering ligger tre centrala komponenter: stadier, erbjudanden och villkor. Stadier representerar faserna av kundresan och ger arbetsytan för personliga upplevelser. Erbjudanden är de personliga kontaktpunkterna inom varje steg, och förvandlar generiska interaktioner till personliga dialoger. Villkor är de vägledande principerna som styr vilka erbjudanden som presenteras för vilka kunder, med hänsyn till faktorer som kundattribut, beteenden och sammanhang.

Att visualisera personaliseringsmodellen är avgörande för dess framgång. Precis som ett hus behöver en ritning, kräver en personaliseringsstrategi en ritning för att diskutera strategin, komma överens om erbjudanden och villkor och definiera implementeringskrav. Positiva uttalanden används för att definiera villkor, för att undvika förvirring eller dubbelarbete. Flera modeller kan skapas för olika sammanhang och kanaler, vilket möjliggör effektivare personaliseringsstrategier.

Sammantaget utgör en robust konceptuell modell grunden för effektivt beslutsfattande inom personalisering. Genom att visualisera modellen och anpassa sig efter erbjudanden och villkor kan organisationer skapa mycket riktade och effektfulla personaliseringsstrategier i sina digitala marknadsföringsinsatser.

