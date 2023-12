Använda ChatGPT:s språkkunskaper för att hjälpa till vid naturkatastrofer

By

En nyligen genomförd studie ledd av University at Buffalo undersöker hur ChatGPT, en kraftfull språkmodell, kan tränas för att känna igen och extrahera platsinformation från inlägg på sociala medier under naturkatastrofer. Forskarna använde noggrant konstruerade uppmaningar för att vägleda de "geoknowledge-guidade" GPT-modellerna för att extrahera korrekt platsdata från tweets som skickades under orkanen Harvey. Resultaten visade att dessa modeller uppnådde en noggrannhetsgrad 76 % bättre än standard GPT-modeller.

De potentiella konsekvenserna av denna forskning är betydande. Försträddare kämpar ofta med att övervaka sociala medier för brådskande förfrågningar under katastrofer på grund av begränsade resurser. Genom att utnyttja språkkunskaperna i ChatGPT kan AI-system automatiskt bearbeta sociala mediedata och hjälpa till att identifiera offer i nöd, vilket möjliggör snabbare svarstider och potentiellt rädda liv.

Yingjie Hu, huvudförfattaren till studien och docent vid universitetet i Buffalo, uttrycker optimism när det gäller tillämpningen av AI-teknik i nödsituationer. "Denna användning av AI-teknik kan kanske hjälpa första responders att nå offer snabbare och till och med rädda fler liv", säger Hu.

Forskargruppen, som inkluderar samarbetspartners från University of Georgia, Stanford University och Google, hoppas att deras arbete ska leda till utvecklingen av AI-system som kan bearbeta sociala mediedata för räddningstjänster automatiskt.

Även om farhågor har väckts om den potentiella negativa användningen av ChatGPT och liknande språkmodeller, såsom akademiskt bedrägeri eller eliminering av jobb, visar den här studien den positiva inverkan som ett noggrant tvärvetenskapligt arbete kan ha på samhället.

Som Hu säger, "Även om det finns ett antal betydande och giltiga farhågor om framväxten av ChatGPT, visar vårt arbete att noggrant, tvärvetenskapligt arbete kan producera tillämpningar av denna teknik som kan ge påtagliga fördelar för samhället."

Med potentialen att revolutionera katastrofinsatser, representerar integrationen av "geoknowledge" i ChatGPT en spännande utveckling för att utnyttja AI för socialt bästa.