Apples aktieägare hoppas på lansering av iPhone 15 i Kina

By

Med Apples årliga produktlanseringsevenemang i september precis runt hörnet, väntar investerare ivrigt på avtäckningen av den efterlängtade iPhone 15. Oron för Kina har dock kastat en skugga över teknikjättens aktie de senaste dagarna. Rapporter om ett potentiellt förbud för statligt anställda att använda iPhones och andra utländska enheter på jobbet i Peking har orsakat viss osäkerhet.

Trots dessa farhågor hade Apples aktie presterat bra innan nyheterna från Kina. Efter en kort träff på kvartalsvinsten i augusti steg aktien med över 9 % under veckorna fram till den 5 september. Historiskt sett har perioden fram till Apples årliga produktevenemang varit hausse för företagets aktier, särskilt sedan 2016 när Apple började överträffa S&P 500.

När vi tittar tillbaka på Apples prestation under tidigare år ser vi ett blandat rekord. Under 2016 handlades aktien oförändrat innan den hoppade nästan 7 % efter mediahändelsen. Under 2017 sjönk aktierna innan de steg för att avsluta året. 2018 såg dock en nedgång efter händelsen, medan 2019 och 2020 upplevde betydande vinster. År 2021 sjönk aktien innan den rally efter händelsen, och 2022 snubblade den i efterdyningarna.

Årets produktlansering, kallad "Wonderlust", kommer att innehålla en presentation av VD Tim Cook från Apples huvudkontor i Cupertino, Kalifornien. De senaste nyheterna om det potentiella förbudet mot iPhone-användning av kinesiska regeringsanställda har bara ökat förväntan inför evenemanget.

Medan Apples aktie tappade förra veckan, ser många analytiker försäljningen som överdriven. Wedbush Securities, till exempel, anser att Apples andelsökningar på den kinesiska smartphonemarknaden uppväger den potentiella effekten av ett statligt förbud. Goldman Sachs uppskattar att ett sådant förbud skulle påverka cirka 7.5 % av Kinas sysselsatta befolkning och ha en inverkan på 1 % på Apples intäkter.

Jim Cramer, en framstående investerare, fortsätter att stå fast vid sin optimistiska syn på Apple och säger att kinesiska konsumenter fortfarande köper Apple-produkter. Trots oro för Kina förblir Apples aktieägare hoppfulla inför lanseringen av iPhone 15 och väntar ivrigt på tillkännagivandet.

Källor:

– [Källa 1] (URL)

– [Källa 2] (URL)