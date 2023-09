Sociala mediers inflytande på popmusikens längd

Musikbranschen har genomgått betydande förändringar de senaste åren, delvis på grund av inflytandet från sociala medieplattformar som TikTok. Nathan Hubbard, tidigare musikchef, delade med sig av sina tankar om albumet "GUTS" av Olivia Rodrigo, och sa att dess 39-minuters speltid är ett resultat av den "pågående TikTokizationen av denna era av musik." Även om sociala medier utan tvekan har påverkat formatet för popmusik, är detta fenomen inte exklusivt för TikTok.

Genom historien har musikindustrin utvecklats tillsammans med framsteg inom ljudinspelning och sändningsteknik. Popsinglar som släpptes på vinyl var begränsade av mediets fysiska begränsningar och behovet av radiospel. Låtskrivandet var tvungen att fånga uppmärksamheten mellan reklamfilmerna, vilket ledde till kortare, catchy låtar. Vinylskivor kunde innehålla högst 22 minuter ljud per sida, vilket påverkade sekvenseringen av tidiga popalbum.

Album som Bruce Springsteens "Born To Run" och The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" klockade in cirka 39 minuter, liknande Olivia Rodrigos "GUTS". Denna varaktighet berodde på begränsningarna för vinylskivor, som kunde rymma cirka 20 minuter per sida. Även i streamingtiden, där fysiska begränsningar inte längre gäller, fortsätter traditionen med cirka 39 minuter för en albumlängd.

Moderna popstjärnor, inklusive Olivia Rodrigo, håller sig fortfarande till branschens etablerade normer samtidigt som de införlivar nya trender. Streaming-eran uppmuntrar till kortare, hakdrivna singlar, men inflytandet från tidigare metoder kvarstår. Rodrigos album följer ett vers-refräng-vers-refräng-brygga-refräng-format, en formel som har varit förhärskande i decennier. Varaktigheten på 39 minuter är inte ett direkt resultat av TikTok utan snarare en fortsättning på branschtraditioner.

Även om sociala medier spelar en betydande roll för att forma musiklandskapet, är det avgörande att känna igen det bredare historiska sammanhang som har påverkat albumlängderna. Den 39 minuter långa speltiden representerar en balans mellan kommersiella behov, fysiska begränsningar och popmusiklyssnarnas förväntningar. Branschen förblir ett komplext ekosystem där en djup förståelse av dess nyanser är avgörande för korrekt analys.

