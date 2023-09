The Orchard anställer en Digital Account Manager för brittiska DSP:er

By

The Orchard, ett ledande musikdistributionsföretag, söker en Digital Account Manager för att hantera nyckelrelationer med brittiska digitala tjänsteleverantörer (DSP) som Apple, Amazon och VEVO. Rollen innebär ett nära samarbete med etiketthantering och marknadsföringsteam för att skapa övertygande innehållskampanjer för artister och etiketter, samt hantera dagliga relationer med digitala återförsäljare.

Ansvaret inkluderar pitching för placeringar av spellistor och samarbetskampanjer, samt att upprätthålla relationer med digitala återförsäljare genom att delta i möten, evenemang och spelningar. Dessutom kommer Digital Account Manager att prioritera och analysera releaseschemat för att möta behoven hos etiketter och artister, och kommunicera analys och resultat tillbaka till intressenter.

Den idealiska kandidaten bör ha över två års erfarenhet av musikbranschen, en stark kunskap om ledande digitala detaljhandelsplattformar och en god förståelse för försäljningsstrategi. Kommunikationserfarenhet med detaljhandelskonton eller digitala marknadsföringsplattformar är att föredra, tillsammans med utmärkta kommunikationsförmåga, en djupgående förståelse för det sociala medielandskapet och stark analytisk förmåga. Kunskaper om Excel, PowerPoint och Word krävs också.

The Orchard erbjuder en möjlighet att bidra till den kreativa resan på en global scen, med en modern, mångsidig och innovativ arbetsmiljö. De tillhandahåller också investeringar i lärande och utveckling, samt en rad förmåner som privat sjukvård, ett generöst pensionssystem, livförsäkring och inkomstskydd.

För att söka denna tjänst, besök följande länk: (länk borttagen)

Om The Orchard:

The Orchard är ett banbrytande distributionsföretag för musik, video och film och ett topprankat multikanalsnätverk som verkar globalt. Deras holistiska syn på försäljning och marknadsföring, i kombination med branschledande teknik och verksamhet, förstärker räckvidd och intäkter över digitala, fysiska och mobila butiker. The Orchard grundades 1997 och stärker företag och kreatörer inom underhållningsbranschen.

Källor:

– Fruktträdgården

– Greenhouse.io