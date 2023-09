Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp – En inblick i NHL-försäsongen

By

National Hockey League (NHL) och NHL Network har tillkännagett sitt partnerskap med Los Angeles Kings för den fjärde säsongen av deras all-access försäsongsdokumentserie, Behind The Glass. Denna tredelade serie, producerad av NHL Network i samarbete med NHL Productions, kommer att ge en titt bakom kulisserna på intensiteten, dramatiken och konkurrensen under en NHL-försäsong genom linsen av de tvåfaldiga Stanley Cup Champion Kings.

Den kommande säsongen av Behind The Glass kommer att innehålla Kings resa till södra halvklotet när de spelar mot Arizona Coyotes i Melbourne, Australien för 2023 års NHL Global Series. Detta kommer att vara de första NHL-matcherna någonsin som spelas i Australien, vilket ger spänningen till serien. Spelarna kommer att mikrofonas upp och presenteras bort från rinken, och erbjuda fansen ett oöverträffat innehåll när de tävlar om sin plats på spellistan och förbereder sig för den ordinarie säsongsöppningen.

Efter två på varandra följande Stanley Cup Playoff-platser har Kings höjt förväntningarna på organisationen. Behind The Glass kommer att fokusera på lagets vicepresident och general manager, Rob Blake, och huvudtränaren Todd McLellan, när de leder laget under hela träningslägret och formar visionen för en perenn Stanley Cup-utmanare. Serien kommer också att profilera nyckelspelare som nyförvärvade centern Pierre-Luc Dubois, stigande stjärnor Adrian Kempe och Kevin Fiala, och veteranspelarna Anze Kopitar och Drew Doughty. Teampresident Luc Robitaille kommer att ge unika insikter om vad det innebär att vara en kung.

Behind The Glass hade premiär för första gången 2018 och erbjuder fansen en aldrig tidigare skådad titt på NHL-försäsongen genom New Jersey Devils ögon. Sedan dess har serien innehållit Philadelphia Flyers och Nashville Predators. Årets upplaga kommer att höja insatserna med den internationella resan till Melbourne, Australien.

Fans kan förvänta sig att se exklusivt bonusinnehåll och klipp från varje avsnitt av Behind The Glass som delas över digitala och sociala medieplattformar med hashtaggen #BehindTheGlass. Dessutom kommer varje avsnitt att finnas tillgängligt på NHL:s YouTube-plattform, vilket ger fansen fler möjligheter att engagera sig i serien.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp lovar att föra fansen närmare spelet och ge ett unikt och aldrig tidigare skådat perspektiv på laget och försäsongen. Med oöverträffad tillgång kommer den här dokumentserien säkerligen att entusiasmera fansen när de ser fram emot den kommande NHL-säsongen.

