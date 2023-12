Nya insikter i "The Brick": Avslöjar hemligheterna bakom stjärnbildningen

Sammanfattning: En nyligen genomförd studie ledd av astronomen Adam Ginsburg vid University of Florida har gett värdefulla insikter om en mystisk mörk region känd som "The Brick" belägen i mitten av vår galax, Vintergatan. Detta turbulensgasmoln har länge fascinerat forskare på grund av dess unika egenskaper som hindrade bildandet av nya stjärnor. Genom att använda det kraftfulla rymdteleskopet James Webb (JWST) har forskare upptäckt en oväntat hög koncentration av frusen kolmonoxid (CO) i tegelstenen, vilket utmanar befintliga föreställningar om stjärnbildningsprocesser i regionen.

I åratal har "The Brick" förblivit en gåta, vilket har gett upphov till livliga debatter bland experter inom det vetenskapliga samfundet. Men i ljuset av de senaste fynden har denna region blivit en samlingspunkt för forskning, vilket uppmanar forskare att ompröva befintliga teorier kring stjärnbildning.

Adam Ginsburg förklarar betydelsen av detta genombrott och betonar: "Med JWST har vi nu förmågan att undersöka molekyler i fast form, medan våra tidigare observationer var begränsade till gasformiga tillstånd. Detta nya perspektiv ger oss en mer omfattande förståelse av molekylfördelning och transport.”

Tidigare studier förlitade sig främst på att analysera CO-gas genom emitterat ljus. Men detta tillvägagångssätt visade sig vara begränsande, eftersom det krävde intensivt stjärnljus och het gas för att spåra distributionen av CO-is inom tegelstenen. Genom att använda en alternativ metod kunde forskarna utöka sina undersökningar till att omfatta över tiotusen stjärnor, och presentera ovärderliga insikter om egenskaperna hos interstellär is.

Dessa senaste upptäckter är avgörande för att reda ut ursprunget till molekyler i vårt eget solsystem. Man tror att dessa molekyler en gång var låsta i små dammkorn och sedan bildade himlakroppar som planeter och kometer. Dessa fynd representerar bara toppen av isberget, eftersom forskarna planerar att fortsätta sina utforskningar av himlaisar genom ytterligare observationer med JWST.

Adam Ginsburg avslutar, "Genom att använda spektroskopi kan vi mäta de relativa mängderna av CO, vatten, CO2 och komplexa molekyler, vilket ger en inblick i kemins utveckling över tid inom dessa gasmoln."

Denna banbrytande studie, med titeln "CO Absorption in the Galactic Center Cloud G0.253+0.015", publicerad i The Astrophysical Journal, fungerar som en viktig språngbräda för att avslöja mysterierna med stjärnbildning, vilket banar väg för framtida framsteg i vår förståelse av universum.