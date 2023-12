ISRO:s ambitiösa mål för Indiens rymdprogram

Indiens rymdprogram kommer att genomgå kraftig acceleration och expansion, tack vare de ambitiösa målen som satts upp av premiärminister Narendra Modi och den otroliga framgången med Chandrayaan 3-uppdraget. Den indiska rymdforskningsorganisationen (ISRO) har fått i uppdrag att etablera Indiens egen rymdstation 2035 och att landa en indisk rymdfarare på månens yta 2040. Dessa planer avslöjades av ISRO:s ordförande S Somanath under 2023 års National Symposium of the Indian Society of Geomatics och Indian Society of Remote Sensing.

Även om Chandrayaan 3-uppdraget nådde en rungande framgång, inser ISRO att det fortfarande släpar efter rymdorganisationer från globala makter som USA, Ryssland och Kina i vissa förmågor. Dessa inkluderar dockning av rymdfarkoster, rörlighet på utomjordiska ytor, flygfarkoster för utforskning och provåtergångsmöjligheter. Det pågående Gaganyaan-programmet förväntas ta itu med några av dessa förmågor, men inte alla.

För att förverkliga sina ambitiösa mål kommer ISRO att utveckla en Heavy Lift-variant för sin Launch Vehicle Mark 3 (HLLVM3) och därefter utveckla Next Gen Launch Vehicle (NGLV). Gaganyaan-programmet, som initialt fokuserade på jordens omloppsbana, kommer nu att involvera uppdrag till månens omloppsbana, och blir allt mer ambitiösa i omfattning. Chandrayaan-programmet kommer också att se uppgraderingar, med Chandrayaan 4 som innehåller additiv tillverkning och designad som ett exempel på returuppdrag, liknande Kinas Chang'e-uppdrag.

Ett av nyckelspåren som skisserats av ordförande S Somanath är Chandrayaan-banan, där dockningsförmåga, provretur och långvariga uppdrag betonas. Utforskningsspåret fokuserar på att utöka mänsklig tillgång till rymden, bygga rymdstationer, utforska cislunära möjligheter och så småningom uppnå mänsklig landning på månen. Slutligen ses uppskjutningskapacitet som en avgörande aspekt för att förverkliga dessa visioner, med utveckling av raketer med hög kapacitet som är nödvändig.

Det slutliga målet med denna färdplan är att etablera en månbas för operationer senast 2047. Denna månbas kommer att stödja en uthållig mänsklig närvaro, underlätta gruvverksamhet, fungera som en mellanlandning för djupa rymduppdrag och till och med möjliggöra rymdturism. ISRO syftar till att samarbeta med den privata sektorn för att kommersialisera verksamhet på månen, och anta en modell som liknar andra framgångsrika satsningar.

Sammanfattningsvis visar ISRO:s påskyndade planer för Indiens rymdprogram landets engagemang för att bli en stor aktör inom rymdutforskning. Med fokus på att utveckla avgörande förmågor och utöka omfattningen av uppdrag, strävar Indien efter att etablera sin närvaro på månen och bana väg för framtida rymdsträvanden.

FAQ

F: Vilka är ISRO:s ambitiösa mål för Indiens rymdprogram?

S: ISRO siktar på att etablera Indiens egen rymdstation 2035 och landa en indisk rymdfarare på månens yta 2040.

F: Vilka möjligheter saknar ISRO för närvarande i jämförelse med andra rymdorganisationer?

S: ISRO saknar för närvarande kapacitet som dockning av rymdfarkoster, rörlighet på utomjordiska ytor, flygfarkoster för utforskning och provretur.

F: Vilka uppgraderingar kan förväntas av ISRO i framtida uppdrag?

S: Framtida uppdrag, som Chandrayaan 4, kommer att inkludera additiv tillverkning och fokusera på provretur, liknande Kinas Chang'e-uppdrag.

F: Vilka nyckelspår beskrivs i ISRO:s färdplan?

S: Nyckelspåren är Chandrayaan-banan, som fokuserar på dockning, provåtergång och långvariga uppdrag, och utforskningsspåret, som syftar till att människor ska landa på månen och utöka mänsklig tillgång till rymden.

F: Vad är slutmålet för ISRO:s färdplan?

S: Slutmålet är att etablera en månbas för operationer senast 2047, som stöder en uthållig mänsklig närvaro, gruvverksamhet, djupa rymduppdrag och rymdturism.