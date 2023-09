Kommande solförmörkelse i Colorado: Allt du behöver veta

När datumet för den kommande solförmörkelsen närmar sig, upplever hotell, inklusive Herrera's, en ökning av antalet bokningar. Detta spektakel äger rum den 14 oktober och kommer att vara den första förmörkelsen som är synlig från USA sedan 2017 års totala förmörkelse. Annoritetens väg förväntas korsa regionen runt 10:30 den lördagen och locka stora skaror av ivriga åskådare.

So, what exactly is an annular solar eclipse? It occurs when the Moon passes between the Earth and the Sun while at its farthest point from Earth. The last time the United States witnessed this phenomenon was in 2012. Due to its distance, the Moon appears as a dark disk that is smaller than the sun, creating a mesmerizing “ring of fire” effect in the sky, which lasts approximately 4 minutes.

Samhällen sydväst om Durango, inklusive Cortez, Dolores och Dove Creek, kommer att ha förmånen att uppleva ringformigheten i sin fulla glans. Dessa platser kommer att njuta av en utsikt där månen ser ut att vara i solens exakta centrum.

För att förhöja upplevelsen anordnas olika visningsevenemang i området, bland annat i Mesa Verde National Park. National Park Service (NPS) och NASA samarbetar för att tillhandahålla utbildningsseminarier och utsedda parkeringsplatser för besökare. Parken kommer att vara värd för visningsevenemang på Chapin Mesa Museum, Far View Parking Lot och Morefield Campground Amphitheater. Campingplatser är tillgängliga, men reservationer rekommenderas eftersom de sannolikt kommer att sälja slut. Besökare kommer att förses med solförmörkelseglasögon så länge lagret räcker, vilket garanterar en säker visning av denna himmelska händelse.

Noterbart är att Four Corners Monument, där gränserna till Colorado, Arizona, New Mexico och Utah möts, kommer att förbli stängd från 8 till 1 på dagen för förmörkelsen. Denna stängning är en respektfull åtgärd för att hedra Navajo-nationens heliga tro, som förvaltar platsen. Navajofolket betraktar förmörkelser som heliga händelser och avstår från att arbeta eller lämna sina hem under sådana händelser.

För de i andra delar av Colorado, även om de inte kommer att uppleva hela förmörkelsen, kan de fortfarande bevittna en partiell förmörkelse på morgonen den 14 oktober.

Om du missar årets förmörkelse, oroa dig inte. Nästa totala solförmörkelse i Colorado är planerad till 2048. Men om du är sugen på att bevittna en total solförmörkelse tidigare, kan du resa österut för att se en den 8 april 2024. Denna förmörkelse kommer att passera genom Mexiko, Texas och olika städer i nordöstra USA, inklusive Austin, Dallas och Indianapolis.

Så markera dina kalendrar och förbered dig för att bevittna den imponerande skönheten i en solförmörkelse i Colorado. Kom ihåg att ta med dina solförmörkelseglasögon för att säkerställa säker visning och var beredd på potentiell trafik, eftersom denna sällsynta händelse förväntas dra stora folkmassor.

